Planalto Paulista tem clínica estética moderna

Reconhecer os pontos fortes de cada personalidade e fazer com que transpareçam no rosto, no corpo, na pele. Saber que o autocuidade não é apenas questão de estética e beleza física, mas também garante bem-estar, saúde e faz bem à alma.

Com esses objetivos e desafios, há um ano surgia a Onodera Planalto Paulista. “Quero que minhas clientes se sintam empoderadas, dentro de sua individualidade, e fortes no aspecto emocional”, relata a diretora da unidade, Jenifer Killinger Pizarro (foto). “Escolhi a Onodera porque é uma clínica que trabalha nesse sentido, além de contar com equipamentos e tecnologia de ponta para garantir os melhores resultados”.

Advogada há 20 anos, mãe de dois meninos, Jenifer conhece bem a rotina de uma mulher atarefada mas que não abre mão de se cuidar. “Temos que nos apresentar confiantes e a beleza é um reflexo dessa atitude de quem investe na saúde física e mental”.

Agora, a unidade está celebrando seu primeiro ano com o reconhecimento das clientes. Os relatos no Google não deixam dúvidas: atendimento excelente, equipamentos modernos, ambiente clean, equipe preparada e atenciosa, tratamentos de ponta e com mudanças efetivas…

Os elogios apontam para os bons resultados. A unidade conta com uma gama bem diversa de serviços, que vai da depilação às massagens relaxantes e modeladores, dos tratamentos para acne e manchas na pele a hidratação da pele e rejuvenescimento.

Mas há também programas completos, que podem unir ações de redução de medidas, combate à gordura localizada, flacidez, inchaço.

Para garantir um rosto iluminado e forte, a Onodera tem vários tratamentos modernos. Para os olhos, por exemplo, é possível amenizar as linhas de expressão, diminuir bolsas, clarear olheiras, firmar o tecido. Para rugas, é possível trabalhar com métodos como o preenchimento ou o Laser Fracionado ou o Powerskin, suavizando o aspecto.

Um dos tratamentos que está com preços 40% abaixo da tabela é o moderno

Microfocado é um tratamento estético indicado para quem busca rejuvenescimento ou reduzição da flacidez facial sem nenhuma intervenção cirúrgica.

Outro tratamento que vem atraindo pessoas em busca de bons resultados estéticos é o Easy Training que, como sugere o nome, maximiza efeitos com pouco esforço. Define o corpo, melhora o condicionamento físico, aumenta a massa muscular e combate a gordura localizada.

A unidade também oferece limpeza de pele, drenagem linfática, estimulação muscular, tratamentos médicos dermatológicos, criolipolise, secagem de vasinhos, tratamento corporal pós operatório…

A Onodera

Tratamentos estéticos na atualidade contam com os avanços tecnológicos, mas é preciso procurar atendimento de qualidade. A Onodera é a maior rede de clínicas de estética do Brasil. Há mais de 40 anos investe em inovação e oferece mais de 100 tratamentos corporais e faciais.

Na unidade Planalto Paulista, o atendimento é feito por equipe multidisciplinar experiente, que garante orientação médica e nutricional.

Há também serviços de spa, para garantir momentos únicos de relaxamento, e pacotes para Dia da Noiva, oferecendo a oportunidade de marcar ainda mais essa data especial na vida da mulher.

A Onodera Planalto Paulista oferece um atendimento de avaliação gratuito, para que a cliente possa planejar esse autocuidado de forma personalizada e cautelosa. Agende pelo WhatsApp (11) 94200-5594.

A Onodera Planalto Paulista fica na Avenida Indianópolis, 2292 – Planalto Paulista.