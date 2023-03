Pizzas, vinhos e homenagem às mulheres na GattoFiga

A vida é feita de momentos especiais. Todas as dificuldades, a rotina complexa, ganham sentido quando criamos boas memórias. E certamente a gastronomia está presente na maioria dessas ocasiões que tornam a nossa história tão especial. Que tal garantir mais um desses registros únicos? No próximo dia 6 de março, a GattoFiga Pizza Bar vai promover um de seus Eventos Enogastronômicos.

O jantar acontece em cinco etapas, todas acompanhadas por degustações de vinhos selecionados para harmonizar com cada uma delas.

Aliás, durante o evento, os participantes vão receber orientações super especiais sobre técnicas de harmonização e degustação, desafiando o paladar em todos os aspectos. A ação foi pensada em conjunto com a vinícola Penedo Borges (@penedoborges ).

Fundada em 2004, por cinco amigos brasileiros que decidiram investir em vitivinicultura na província de Mendoza, Argentina. A vinícola tem como propósito unir o melhor de dois mundos: o tradicional, ao resgatar a sabedoria ancestral e o valor artesanal do vinho, e o moderno, que promove o uso da tecnologia para o desenvolvimento produtivo, facilitação do comércio e uso eficiente dos recursos naturais.

O evento vai acontecer no Espaço Amalfi, uma área nova e super bem planejada e decorada dentro do Pizza Bar, recriando um ambiente de inspiração italiana, com toques multiculturais que marcam uma cidade cosmopolita como São Paulo.

O valor por pessoa da experiência enogastronômica completa, que vai das 19h30 às 22h, é de R$ 260. O Espaço Amalfi tem entrada pela Rua Luís Góis, 1615. As vagas são limitadas e as reservas podem ser feitas pelos telefones/ WhatsApp (11) 99911-5533 ou 5587-1360.

Romantismo

Aliás, a GattoFiga é conhecida por bom gosto que se verifica em cada detalhe, da produção gastronômica, passando pela decoração, atenção aos clientes e som ambiente com prevalência do jazz. O objetivo é garantir que todos os sentidos sejam estimulados e façam cada visita ficar marcada como experiência única.

O romantismo ficará ainda mais evidente em março, em que a pizzaria celebra também o Dia da Mulher. “Aqui, a proposta é celebrar a força, a beleza e a sensibilidade femininas, que convivem em mulheres marcantes e intensas”, explica Cida Montagner, ela própria representante dessa tendência moderna. Idealizadora da GattoFiga ao lado do marido Edson Leite, a “restauranteur” avalia que a força da mulher atual está em saber exatamente o que quer e como se posicionar. “Pode ser romântica, trabalhadora, independente, o que quiser”, conclui.

E a GattoFiga tem espaço e clima para todas elas. com romantismo e personalidade em equilíbrio. “E é por isso que decidimos que a homenagem às mulheres acontece por todo o mês de março”, explica Cida Montagner.

Em todas as quartas-feiras de março – incluindo o próprio dia da Mulher, 8 de março, haverá a já tradicional apresentação de música ao vivo, com bandas e artistas de jazz. A novidade é que em março as apresentações vão acontecer também aos domingos!

Quer uma dica para celebrar a força feminina? Para além das entradinhas super especiais e pizzas napolitanas, com massa de longa fermentação, aproveita para saborear as novidades GattoFiga.

Uma delas é o Trio de Panna Cottas, que ganhou o nome de “Tre Angeli Del Latte”(Três Anjos de Leite), . Dentre as opções disponíveis, há a tradicional Panna Cotta Com Calda de Frutas Vermelhas; a Panna Cotta Tropical, acompanhada com Calda de Manga e Limão Siciliano e, por fim, a Panna Cotta Com Calda de Damasco e Flores Comestíveis.

A GattoFiga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp(11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.