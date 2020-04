Pizzas de inspiração napolitana podem ser saboreadas em casa

Sabe aqueles cantinhos que a gente descobre em que tudo parece perfeito? O clima, a decoração, a iluminação, os aromas… e os sabores? A Gatto Figa Pizza Bar é assim. Aberta há apenas nove meses, em uma esquina de Mirandópolis, a casa já vivia lotada: os fãs se multiplicaram rapidamente.

O restaurante é charmoso e aconchegante, tocando um Jazz ao fundo, luz baixa, velas e flores nas mesas, sem contar o perfume do ambiente e das pizzas.

Aí veio a quarentena…Quem está com saudade da Gatto Figa e aqueles que não tiveram a oportunidade de descobrir suas delícias vão ter que esperar para vivenciar toda a experiência que envolve a visita à charmosa pizzaria, que tem velas na mesa e sons de jazz embalando a noite com suavidade.

Mas, um gostinho pra lá de especial já dá pra ter. E que gostinho! As pizzas, feitas em massa fermentada naturalmente, por até 72 horas, têm um sabor que vale cada pedacinho. Inspiradas nas tradicionais pizzarias napolitanas, as pizzas são individuais, assadas por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano com temperaturas que podem chegar a 480ºC.

Outra vantagem, portanto, é que dá para experimentar diferentes sabores, ao pedir em família

Difícil dizer qual a melhor pedida, no cardápio. Mas, algumas montagens merecem atenção redobrada.

A Margherita da Gatto Figa, por exemplo, tem o molho de tomate San Marzano, com Fior di Latte e folhas bem frescas de manjericão.

Outro sabor tradicional que ganha nova leitura na casa é a de Calabresa, que usa calabresa artesanal, Fior di Latte, azeitonas pretas e erva doce, que dá outro tom à receita.

Para quem ama pizzas tipicamente italianas, vale muito pedir a Parma, que ali reúne o famoso presunto cru italiano, Fior di Latte, Stracciatella, Rúcula e Raspas de Limão Siciliano. Um verdadeiro festival de sabores em uma única pizza.

Para os veganos – ou não – vale muito conhecer também a Gatto Vegano, que traz cobertura com tomatinho, abobrinha, miolo de alcachofra e azeitonas pretas, temperados com alecrim e tomilho.

Outras combinações exclusivas e feitas a partir da mescla de ingredientes italianos que merecem ser conferidas são as pizzas de Funghi Trufado, Putanesca, Pancetta, Pepperoni e várias outras.

O ideal é consultar o cardápio completo e as combinações de ingredientes de cada pizza no site – gattofiga.com/cardápio. Os pedidos podem ser feitos pelos aplicativos de entrega Rappi e iFood ou peça pelo telefone: 5587-1360.

Também é possível retirar no local. A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino.