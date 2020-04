Pizzarias têm sabores veganos para entrega em domicílio

Pra quem é vegano, é mais difícil pedir boas refeições em tempos de pandemia, para delivery? Três pizzarias da região contam com boas pedidas para quem quer evitar, além das carnes, também outros derivados de leite e ovos.

Braz Quintal

A pizzaria que funciona em um casarão com imenso quintal e jardim na Vila Mariana também está de portas fechadas, mas atendendo delivery todos os dias.

Ali, o destaque vegano do cardápio é a Zucchini del Campo que leva queijo da receita, que são todos sem leite de vaca ou de outros animais (produzidos pela @nomoo) e ainda é finalizado com nossas icônicas abobrinhas assadas na lenha. Mas só no cardápio da Bráz Quintal do Paraíso.

A Bráz Quintal fica na Rua Gandavo, 447; Informações pelo telefone 5539-4911; Atende todos os dias, das 18h às 23h30 e está nos aplicativos Rappi e iFood.

1900 Pizzeria

Na tradicional 1900 tem até queijos veganos, mas nem sempre há disponibilidade no estoque – é preciso perguntar antes. A pedida vegana mais famosa da casa é a Vivere, que leva mozarela vegana, tomate cereja, azeitonas pretas e manjericão.

Outra opção é a Verdi, que mescla mozarella vegana, palmito e alcaparras.

A casa ainda sugere aos adeptos do veganismo para que solicitem a substituição dos queijos tradicionais pela mozarela vegana em outras pizzas que levam somente laticínios e vegetais para criar muito mais opções, como

Amalfitana (rúcula e tomate seco), Carciofini (alcachofra), ou Speciale ( com tomate fatiado, manjericão, rúcula e pimenta biquinho.

Outra boa pedida pode ser a Liguria. Inspirada no clima de Gênova, na Ligúria, região ao norte da Itália, esta nova receita da 1900, livre de lactose, leva mozzarella de ovelha, tomate cereja e pesto alla genovese. A mozarela de ovelha pode ser substituída pela vegana.

A mozzarella vegana é feita de água, óleo de coco, amido, sal marinho, extrato de oliva e não contém glúten.

A clientela pode optar pela massa tradicional ou integral.

A matriz da 1900 fica na Rua Estado de Israel, 240 – Vila Clementino. Telefone: 5575-1900. Site: 1900.com.br. Tem aplicativo próprio para pedidos em domicílio – consulte no site.

Família Presto

Outra pizzaria da região que investe em opções para o público vegano é a Família Presto, na Aclimação. Ali, tem uma página inteira do cardápio dedicada às receitas sem nada de origem animal, nem carnes, nem laticínios.

São 10 opções super criativas, como a Rubi – Rubi Vegana: brócolis, tomate seco, cream cheese ou cream Gourmet de Inhame Germinou Veganfood .

A Calabria Veggie tem cream gourmet de inhame Germinou com Calabresa Vegabom e cebolas.

A Pérola Negra Vegana mistura o mesmo cream gourmet de inhame Germinou com alho poró e Alho Negro, que é um dos ingredientes mais famosos e conhecidos da casa, por ter sido pioneira em seu uso na pizza.

A Família Presto fica na Rua Esmeralda, 39 – Aclimação. Telefone: 3207-1094. Site: familiapresto.com.br. Consulte área de entrega no site, que também costuma ter alguns cupons de desconto.