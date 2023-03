Pizzaria Quintal Vó Maria oferece 30% de desconto pelo app

Se existe uma memória em comum, intensa, para a maioria das pessoas, é a casa da avó. O aroma das comidinhas, o quintal divertido, os encontros com a família, as brincadeiras infantis… Resgatar esses sabores e experiências foi o objetivo dos criadores do Quintal Vó Maria, pizza bar e delivery fundado na Vila Mariana há quatro anos.

Naquela esquina das ruas Tangará e São Paulino, em um imóvel tombado pelo patrimônio histórico e sombreado por um pé de Acerola com mais de 50 anos, mesinhas são postadas interna e externamente para que a clientela curta um ambiente descontraído e descubra novos paladares.

Afinal, para além das memórias afetivas da infância, o Quintal Vó Maria traz montagens de inspiração italiana em pizzas individuais ou grandes, aplicando o conceito de massa Napoletana de Longa Fermentação com farinha italiana “00” e molho de tomate fresco. Vale ressaltar que, nas redes sociais e avaliações de internet, os clientes do delivery também elogiam muito a qualidade e a temperatura com que as pizzas chegam em suas casas, a textura, a agilidade e a simpatia no atendimento.

O ideal é desbravar o diversificado cardápio clicando aqui! quintalvomaria.com,

quintalvomaria.com, mas só para se ter uma ideia da explosão de sabores que a casa promete, veja algumas das montagens originais da casa, de preparo 100% artesanal e assadas em forno a lenha.

Vó Maria: dispensa apresentações, traz o nome do Quintal e é preparada com Calabresa Artesanal, Mozzarella de Búfala, Tomates cereja, Manjericão fresco e Azeitonas pretas

Alho Negro: Alho poró refogado no vinho branco, Catupiry original, Mozzarella, pasta de alho negro, tomates cereja e azeitonas

Caprese: Mozzarella, Mozzarella de Búfala e Tomate em rodelas, Pesto de Azeitonas pretas e Manjericão fresco

Carbonara: Mozzarella, Parmesão Ralado, Bacon em cubos, Gema de Ovo mole na finalização e alho frito.

Abobrinha com Parma: abobrinha ao forno com catupiry original e parmesão, presunto parma e azeitonas.

Tia Neninha: Mozzarella com fatias de Queijo Brie cobertas com geléia de Pimenta, tomates cereja e azeitonas pretas

Tanto no salão quanto nos pedidos de delivery, é possível optar pelo conceito de massa Napolitana ou massa fresca nas modalidades fina, média ou grossa, além de poder adicionar toppings e também bordas recheadas, tornando as pizzas totalmente personalizáveis.

Outro destaque é que o Quintal Vó Maria também trabalha com Calzones, aquela pizza de massa fechada, recheada com capricho.

A casa ainda oferece entradas especiais, como os Pane Pizza´s (pequenas pizzas em formato de canoa) de diversos sabores, Crostinis, Empanadas preparados e finalizados no forno a lenha.

Importante destacar que um dos produtos mais vendidos do Quintal Vó Maria é o já famoso Pão de Calabresa Vó Maria , preparado em camadas intercaladas de massa de Pizza e recheio, assado lentamente no forno a lenha.

Para terminar a noite, uma boa pedida é a pizza doce de Nutella, recoberta com cremosa pasta de avelã original e diversos toppings.

Também é possível optar pelas sobremesas tradicionais: mini torta holandesa, mini torta de limão, mini torta bem-casado e pudim de leite e sorvetes Los Los.

Para acompanhar, há refrigerantes, sucos, cervejas tradicionais e artesanais, diferentes rótulos de vinho, tudo igualmente disponível no delivery. A cerveja IPA é servida em copos ou jarras de 1L, fresquinha e com um super preço.

A casa tem também uma agenda de eventos especiais, com feijoada para almoço aos sábados, exibição de jogos de futebol ao vivo e outros encontros. Para saber das datas, acompanhe pelas redes sociais.

O sistema de delivery conta com um app, disponível no Google Play ou App Store. Ali, ao usar o cupom de boas vindas PIZZA30, há um desconto de 30%.

O Quintal Vó Maria fica na Rua Tangará, 213 – Vila Mariana. Fone e Whatsapp: 2614-7111 .

