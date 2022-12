Pizza pode garantir experiência sensorial completa

“Foram três anos desafiadores, em especial levando-se em conta a pandemia, o período em que os restaurantes e o comércio fecharam. Mas, sem dúvidas, foi um período de aprendizado e muitas, muitas conquistas”. Quem celebra é Edson Leite, que ao lado da esposa Cida Montagner e do filho David Leite comanda a GattoFiga Pizza Bar.

Para a família, 2022 foi tempo de transformação e criatividade. Além da retomada paulatina das atividades, a GattoFiga se posicionou como um restaurante sempre em busca de renovações e pronto para surpreender a clientela com frequência.

O ano de 2021 terminou com a pizzaria se tornando referência gastronômica na cidade a partir da resenha do crítico gastronômico Saulo Yassuda, da revista Veja São Paulo.

Depois, a equipe se viu desafiada para o aprimoramento constante. Levaram jazz ao vivo como programação constante ao Pizza Bar que já tem esse ritmo ao mesmo tempo delicado e intenso como som ambiente. Para conferir a agenda, que geralmente tem shows programados às quartas, basta seguir nas redes sociais: @gatto

figapizzabar.

Um outro trunfo é o fato de o endereço ser petfriendly – e para celebrar o Dia da Pizza em 2022, a ideia foi promover um evento de apoio a ONGs que atuam com animais de estimação. “Responsabilidade social está no DNA da GattoFiga”, aponta o restauranteur Edson Leite.

O sucesso, claro, se traduziu em casa cheia desde o primeiro ano de existência da casa. Por isso, 2022 foi também aquele em que houve uma reforma e ampliação, com criação do chamado Espaço Amalfi. A nova área segue o alto padrão elegante de decoração, inspirada na cultura napolitana.

Aliás, vale destacar que quadros agora podem ser levados para casa pelos clientes: estão à venda. “Nosso Ambiente foi elaborado pensando em levar arte ao nosso cliente, em cada detalhe. Agora, muitas telas estão à venda, para que possam ter um pouco do Estilo, Charme e Inspiração Napolitana da GattoFiga para suas casas”, explica Cida Montagner, autora dessa atmosfera encantadora.

O mesmo espaço Amalfi se tornou ainda um ponto de encontro para fãs de vinhos e gastronomia. A intenção da direção é promover ali eventos de degustação e afins. Um jantar em seis etapas foi a estreia da proposta.

A GattoFiga Pizza Bar vem ainda estabelecendo parcerias como com a Penedo Borges, vinícola argentina comandada por Euclides Penedo Borges e que deve trazer novidades em breve.

Criar novas pizzas, entradinhas, sobremesas e drinks temáticos, claro, também está no foco dos chefs e barmen do restaurante. “A experiência tem que ser completa e buscamos mexer com todos os sentidos dos clientes, claro, mas a gastronomia, a descoberta de novos sabores a partir de ingredientes de primeira é prioridade”, explica David Leite.

Toda essa explosão sensorial se transformou em tema do programa de tv “Manhã do Ronnie”, da Rede TV. O apresentador e os convidados se encantaram com as histórias e mistérios da produção de pizza artesanal napolitana, com massa de longa fermentação.

E como as novidades não param, em dezembro a GattoFiga Pizza Bar está abrindo também às segundas, até dia 26 de dezembro. Importante ressalvar, entretanto, que nos finais de semana de Natal e Ano novo – dias 24, 25, 31 de dezembro, além de 1 e 2 de janeiro – a GattoFiga estará fechada.

Ainda não viveu essa experiência? Então, siga uma dica: confira a pizza que leva o nome da casa. A GattoFiga tem molho italiano de tomate, pesto de manjericão e nozes e é recoberta por uma imponente Burrata, que é um queijo de búfala que derrete sobre a massa. Para acompanhar, decida entre cervejas geladíssima, proseccos, vinhos rosé, branco ou tinto. Termine a noite com alguma sobremesa típica, como o tiramisu, a panna cota…

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360. Cardápio disponível em gattofiga.com