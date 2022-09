Pizza Bar tem clima especial em qualquer estação

Em 22 de setembro de 2022, chega a Primavera. O fim do inverno, entretanto, não necessariamente representa o aumento imediato das temperaturas. Na verdade, especialmente numa cidade como São Paulo, os termômetros tendem a oscilar durante toda a estação, até a chegada do verão em 22 de dezembro.

Mas, para quem é apaixonado por boa comida, bons momentos, experiências únicas, sempre é tempo de celebrar. “O charme da nossa casa está justamente na aposta de qualquer clima pode ser especial”, resume Cida Montagner, idealizadora da decoração da pizzaria mais sofisticada da região, a GattoFiga Pizza Bar.

Localizada no bairro das flores, a casa tem muito verde e flores na decoração. Mas conta também com velas sobre as mesas, lustre candelabro, mantinhas para os dias mais frios, aquecedores na área externa… O resultado de todo esse investimento em aconchego é que não há “tempo ruim” para a clientela.

“Muitos de nossos clientes até preferem as noites mais frias, adoram curtir um vinho, a pizza napolitana saboreada lentamente à luz de velas, a conversa paralela ao jazz, o cafezinho espresso saboreado ao final”, complementa Edson Leite, que divide a direção da casa. “Mas nos dias mais quentes, as mesinhas nas calçadas, a cerveja geladíssima, o astral florido da decoração atraem também. Os clientes sabem curtir cada momento e é essa nossa proposta, mesmo”, completa.

A GattoFiga Pizza Bar também tem investido em uma programação cultural e de eventos e, dessa forma, vem se tornando uma referência não só em gastronomia, mas para quem busca experiências completas.

No dia da Pizza, em 10 de julho, a festa foi com a participação de Ongs que atendem animais, como a Cão Sem Dono e a Patas Terapêuticas. Além de ser inspirada nos felinos, a GattoFiga é conhecida por ser pet friendly e é comum ver famílias que vão até lá acompanhadas de seus cães.

Depois, em agosto teve jazz em todas as quartas e no Domingo do Dia dos Pais, acompanhado de ações para homenageá-los. Ainda no mês passado, o Espaço Amalfi, área ampliada da GattoFiga, já abrigou seu primeiro evento de degustação de vinhos: a Experienza Enogastronômica, uma verdadeira aula sobre harmonização de vinhos em um jantar em Seis Etapas.

Agora em setembro, continuam as quartas com jazz ao vivo. Acompanhando o instagram da casa dá para conferir a programação, semana a semana.

Sabores

É importante apontar ainda que a casa está sempre investindo em novos sabores para a clientela – nas pizzas, nos drinks originais e exclusivos, nas sobremesas…

Recentemente, por exemplo, o cardápio passou a listar a Gattono, nova pizza napolitana com molho de Tomate San Marzanno, Atum, Cebola Roxa, Azeitona Preta e Orégano. Supreenda-se também com a panna cota “Flores ao Damasco”: recoberta por laranja e damasco, calda com licor 43 e flores comestíveis.

Entre os drinks, descubra o Expresso 43, com Café Expresso Illy, Licor 43 e Nibs de Cacau.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com. Fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas.

Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.