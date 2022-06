Pizza Bar oferece experiência romântica única

Grupos de amigos, famílias, pais e filhos, encontros de negócios… A GattoFiga Pizza Bar já conquistou públicos dos mais variados, mas é inegável a atração que exerce sobre casais apaixonados, de todas as idades.

Não sem motivos. A casa tem o charme romântico, a luz baixa, o som suave, os aromas e a decoração que as duplas procuram para momentos especiais, para celebrar o amor.

Em junho, esse clima ganha reforço com o Dia dos Namorados e, inegável, também por conta das baixas temperaturas que demandam mais calor humano, aquele vinhozinho, o “estar juntinho”.

O fato é que ali todo dia é dia dos Namorados, por conta desse astral da casa. Mas, claro, em junho há mais motivações para curtir uma noite romântica na GattoFiga.

Vale destacar que a casa tem promovido Noites de Jazz, com música ao vivo, e no fim de semana dos Namorados, já haverá apresentação na sexta, dia 10. Nos dias 11, sábado, e 12, domingo, a celebração do Dia dos Namorados tem agenda especial na casa. Além de também contar com jazz ao vivo. os enamorados poderão compartilhar um menu especial.

No Pacote Amor Eterno, estão incluidas: duas taças de espumante, 1 entrada, 2 pizzas napolitanas, 2 sobremesas, 2 cafés e o couvert artístico. Já o pacote Apaixonados inclui 2 taças de espumante, 1 entrada, 1 pizza napolitana, 1 sobremesa, 2 cafés e o couvert artístico. Em ambos, as bebidas e a taxa de serviço são a parte.

Para que a noite seja realmente inesquecível, o ideal é fazer a reserva para o domingo, 12 de junho, antecipadamente. Valores, informações e reservas pelo telefone/WhatsApp 5587-1360.

Mês especial

Importante ainda destacar que é no mês de junho que a GattoFiga chega ao seu terceiro aniversário, celebrando não só o amor, mas o sucesso que uma casa que capricha em todos os pequenos detalhes e, com isso, conquistou casa movimentada todas as noites.

“Gostamos de celebrar a ideia de que aqui o romantismo faz parte da assinatura da casa. Durante o ano todo, na verdade, à luz de velas, ao som do mais puro jazz dos anos 50 a 70, pessoas iniciaram relacionamentos, foram pedidas em casamento, fizeram declarações de amor”, comemora a idealizadora da casa, Cida Montagner. “Queremos superar as expectativas. Teremos poucas mesas para atendimento por ordem de chegada”, relata Edson Leite, ele também sócio da casa, reforçando a ideia de que os casais apaixonados devem fazer reserva antecipada.

Aliás, por falar em disponibilidade de mesas, a GattoFiga fez tanto sucesso nesses seus anos iniciais que está ampliando a casa. E a expectativa é de que o novo espaço já esteja pronto para o fim de semana do dia dos Namorados.

Vinhos, drinks clássicos e originais e cervejas também estão no cardápio, para os casais que desejam tornar o momento ainda mais especial.

A pizza

A explicação para o sucesso da GattoFiga está nessa combinação de ingredientes que vai da decoração ao som ambiente, é verdade. Mas, é claro, o amor pela pizza também garante fãs incondicionais. Com massa naturalmente fermentada por até 72 horas, assada em forno italiano, a pizza napolitana tem massa fininha, bordas bem tostadinhas, ingredientes de primeira e originalidade garantindo coberturas únicas.

Um exemplo: na GattoFiga, a pizza de Parma é ainda mais especial. O Presunto cru é recoberto por um mix de fior di latte e Stracciatella, que é um queijo típico da Apúlia feito com leite de búfala que, depois de coalhado, matura no próprio soro por algumas horas, antes de ser transformado em cordões ou fitas – os “straccetti” – que se juntam com nata para fazer o queijo. A pizza é finalizada com rúcula fresquinha e raspas de limão siciliano, garantindo um sabor único.

E pode ter certeza: o mesmo cuidado é aplicado em todo o cardápio: entradas, pizzas, sobremesas. Viva essa experiência, com amor.

A GattoFiga fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360– Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.