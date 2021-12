Pizza bar é referência gastronômica para confraternizar

A GattoFiga Pizza Bar não tem nem três anos de portas abertas, mas já se tornou referência gastronômica na região. Ou melhor, na cidade. Sempre movimentada e repleta de clientes em busca do ambiente romântico e bem cuidado, de luz amena e jazz como som ambiente, a casa chamou a atenção também do crítico Saulo Yassuda, que escreve para a Revista Veja São Paulo – publicação que, por sua vez, é também parâmetro em se tratando de editorial de gastronomia e coquetelaria na maior capital do país.

“O GattoFiga tem tudo para agradar, principalmente, aos casais. O clima do pequeno salão, escurinho e rústico, se estende para as duas calçadas que ladeiam o imóvel”, inicia Saulo, em texto bastante positivo e que pode ser conferido na íntegra em vejasp.abril.com.br/blog/notas-etilicas/gattofiga/.

O crítico ainda elogia as entradas, os drinks e o ambiente caprichado da GattoFiga, qualidades que certamente explicam o sucesso tão precoce da pizzaria de inspiração napolitana.

Cida Montagner e Edson Leite, casal que criou a GattoFiga, conta que embora a casa tenha sido inaugurada em junho de 2019, esse foi um sono que começou em novembro de 2018, ou seja, há exatos três anos. Eles apontam que a crítica gastronômica positiva na Veja São Paulo foi a comprovação de que “deu tudo certo!”

A pizzaria já fazia parte do roteiro de indicações da edição especial Comer & Beber 2021 da Revista, mas a crítica veio coroar um trabalho, segundo os idealizadores

“GattoFiga Pizza Bar é fruto do amor pela gastronomia napolitana e pelo sonho da família Leite e Montagner. Agora, esse sonho ganhou o reconhecimento de um dos maiores veículos da país, a VejaSp”, apontam. “Por isso, queremos agradecer a nossa equipe, aos nossos clientes e a todos que nos ajudaram nessa linda trajetória”, celebram.

Confraternizações

E por falar em celebrar, depois de atravessar um ano tão difícil por conta da pandemia e todas suas consequências, muita gente busca um momento de relaxamento, de encontro descontraído.É tempo de confraternizar, comemorar a vida. E a GattoFiga listada e estrelada pela revista Veja São Paulo, é uma ótima opção para encontros românticos, familiares ou de negócio, por conta de seu caráter intimista, decoração e cardápio caprichados – porque viver experiências especiais faz a vida valer a pena e deixa marcas na memória.

Vale destacar que, além das pizzas napolitanas individuais especiais, a casa ainda conta com entradinhas super originais e saborosas. São mais de dez opções, entre elas a Burrata, bem completa e ideal para começar bem a noite: a burrata vem acompanhada de molho pesto, nozes e tomatinhos confitados, além de um crostini, que pode ser alecrim, flor de sal e pimenta do reino; ou grana padano, orégano e azeite; ou lemon pepper; ou alho e sálvia.

Outra pedida ideal de entrada para as confraternizações é a Clementine: a massa de crostini vem recoberta de Mascarpone, Linguiça Blumenau, Cebola Roxa, Parmesão, Azeitona Preta e Cebolinha.

Essa fase inicial do encontro pode ser acompanhada pelos drinks da casa – há coquetéis autorais e outros clássicos. Escolhe entre Moscow Mule, Bloody Mary, Cachaça Sour, Negroni, Limoncello Spritz…

Para acompanhar as pizzas de massa finíssima e de longa fermentação, muitos clientes preferem solicitar a carta de vinhos, que traz opções em tinto, rosé e branco, além da seleção de vinhos nacionais do evento especial que vai até dezembro “Seleção Vinhos Brasileiros – Legado Italiano” – incríveis! Os fãs de cervejas bem geladas para as noites quentes de verão também encontram opções.

Qual pizza pedir? Bom, o cardápio traz várias pedidas bem saborosas e diferentes, como a Pancetta, que vem com Mascarpone, gorgonzola, pancetta artesanal, tomilho e geleia artesanal de alho com pimenta calabresa. Ou da Parma, que leva presunto cru, fior di latte, stracciatella, rúcula e raspas de limão siciliano. A pizza que leva o nome da casa – GattoFiga – também é uma delícia: molho de Tomate, Burrata, Pesto de Manjericão e Nozes.

Confira o cardápio completo em gattofiga.com – para retirada, há desconto de 10%. A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas – divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Tel/WhatsApp (11) 5587-1360.