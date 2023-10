Pizza Bar conquista com boa gastronomia e visão moderna

Difícil restringir explicações quando um restaurante, em pouco mais de cinco anos, torna-se conhecido e têm mesas lotadas quase todas as noites. É assim com a GattoFiga Pizza Bar, que recentemente ganhou o prêmio na categoria “Melhores Cartas de Vinho do Brasil até 100 rótulos” da renomada publicação especializada Prazeres da Mesa.

“Luis Amaral, sommelier responsável pela carta e dono do perfil @vinhosdegaragem no Instagram é um dos responsáveis por esse prêmio, bem como a importadora Italia Mais, nossa parceira desde a inauguração da casa”, conta Edson Leite, criador da GattoFiga. Ele também cita o sócio-gerente David Leite, que deu grande contribuição na montagem criteriosa e equilibrada da Carta.

O prêmio, entretanto, é apenas mais um resultado positivo nessa trajetória. Que a gastronomia certamente é o mais importante, todos sabem. As pizzas de longa fermentação, os ingredientes sempre frescos, os queijos artesanais, o forno elétrico italiano, tudo contribui para resultados em entradas, pizzas napolitanas e sobremesas que encantam paladares e fidelizam a clientela.

Ainda nesse sentido, vale destacar que o pizza bar está sempre investindo em novas receitas, inovando o cardápio, trazendo novidades para a clientela descobrir. Uma das mais recentes é a pizza Margherita Sbagliatta: queijo Fior Di Latte, Pesto de Manjericão, Tomate Pelate e recoberta de folhas de Manjericão fresco.

E vem mais novidade por aí: no dia 1 de novembro, será lançada a Carta de Caipirinhas, com nada menos que dez sabores incríveis!

O bom gosto e conforto proporcionado pela decoração da casa tornam essa experiência única, criando ótimas memórias entre os casais, amigos, famílias que frequentam a casa.

Mas, os administradores da GattoFiga não se contentam com essa combinação já bem sucedida. “Temos desenvolvido parcerias na comunidade, contribuído na promoção de eventos como a PetFest, que combinou nossas paixões: música, boa comida, amigos e pets”, conta Cida Montagner, outra idealizadora da GattoFiga. Entre as parcerias, exemplo de criatividade foi a promoção de uma degustação em academia de ginástica da região. “Saber curtir os sabores da vida e manter a saúde são coisas totalmente compatíveis”.

Incansável, a equipe GattoFiga ainda se dedica a sempre buscar uma programação cultural constante e variada, com apresentações musicais ao vivo. Há quartas de jazz, terças alternativas – com diversidade de ritmos, sempre em busca de arte de qualidade para acompanhar os jantares.

A criação de um espaço adequado para eventos – Amalfi – que segue o conceito de inspiração italiana com toques muito exclusivos – foi outra evolução da casa que não deixa de investir em inovação e bom atendimento ao seu público.

Além da possibilidade de reservar o local para eventos particulares, a GattoFiga também promove eventos de gastronomia e degustação de vinhos no Espaço Amalfi.

A GattoFiga Pizza Bar fica na Rua Luís Gois, 1.625. Telefone/WhatsApp (11) 5587-1360- Esquina com Rua das Rosas. Nas redes sociais, siga @gattofigapizzabar.