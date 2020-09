Pizza bar: charme e sabores que vão muito além… da pizza!

Feriado prolongado à frente, viajar ainda continua não recomendado pelas autoridades da saúde. Mas, que tal aproveitar para relaxar, tomando um drink diferente, descobrindo sabores novos?

Em Mirandópolis, o GattoFiga Pizza Bar é uma pedida super original até porque – vai além das já maravilhosas pizzas artesanais tipicamente napoletanas que oferece. Como o próprio nome indica, a casa surgiu com uma proposta diferente, de oferecer uma experiência única e completa.

Ambiente bem decorado, luz suave, som de jazz ao fundo, arquitetura de charme… Todo esse cenário ainda traz possibilidades gastronômicas incríveis, a começar pelos drinks.

Tendências da coquetelaria mundial estão ali, como o Aperol Spritz – que mescla o italianíssimo Aperol, Espumante, Licor de Laranja e Água com Gás – e o Limoncello Spritz – com Limoncello, Cointreau, Limão e Água com Gás. E há também criações autorais saindo do bar, como o Gin Tônica de Hibisco com Laranja; o Cachaça Sour, com Cachaça, Limão, Açúcar Mascavo e Espuma de Gengibre.

Se, ao longo da noite, para acompanhar as pizzas, o cliente preferir migrar para os vinhos, sem problemas – a casa tem uma carta com variadas opções em Vinhos Brancos, Tintos e Rosés, além de Espumantes.

Ainda nesse clima de aproveitar para desacontrair, celebrar a vida e bater papo, outra ótima ideia é chamar à mesa as entradas especiais da casa.

Até a Yábua de Frios ali tem um sabor especial, por conta da montagem super criteriosa com ingredientes frescos. Reúne Tomatinhos Confitados, Mini Crostini de Lemon Pepper e Geléia Artesanal. E o cliente ainda escolhe até quatro opções entre: Grana Padano, Brie, Taleggio, Gorgonzola Dolce, Pancetta Defumada, Calabresa Artesanal com Erva-doce, Presunto Parma.

Outra possibilidade é descobrir os Bastonccinos, feitos a partir da Massa da Pizza com Flor de Sal, Pimenta do Reino, Orégano e Grana Padano, Acompanhados com Molho Pesto e Molho de Tomate

Quem é fã da culinária italiana já deve ter experimentado ou ao menos ouvido falar na maravilhosa Burrata, que reúne Pesto, Nozes e Tomatinhos Confitados, acompanhada de um Crostini, que é uma massinha crocante e temperada de pizza.

Aliás, é uma possibilidade – pedir os crostinis, que podem ser temperados com Alecrim, Flor de Sal, e Pimenta do Reino; Grana Padano, Orégano e Azeite; ou Lemon Pepper.

Já entrada Caprese leve Fior Di Latte, Tomate Caqui, Pesto e Mini Crostinis de Lemon Pepper!

Há também os fãs de Mini Calzonne 3 Formaggi, que têm recheio de três queijos mesclados: Fior Di Latte, Grana Padano, Gorgonzola, Molho de Tomate e Orégano.

A entradinha “Sorrento” vem com Massa Fina e Crocante, coberta com Marcarpone, Pesto de Manjericão, Alcachofra, Champignon, Alecrim, Tomilho, Grana Padano e Azeite Trufado.

Claro que quando se aborda o cardápio de inspiração italiana para além das pizzas, não podemos deixar de citar as sobremesas, para encerrar a noite em grande estilo.

A GattoFiga oferece Canoli, que pode ser de creme ou Nutella, ou ainda de Ricota com Pistache e Raspas de Limão Siciliano; Tiramisú (típica sobremesa italiana com Biscoito Champagne embebido em café, com creme à base de queijo Mascarpone); e a famosa Panna Cota, um Creme de Nata com Calda de Frutas Vermelhas

Prepare-se para viver essa experiência. A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Telefone: 5587-1360

Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…