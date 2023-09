Piscinas públicas reabrem

A

s piscinas de clubes municipais vão reabrir dia 17 de setembro. Com a proximidade da Primavera, que oficialmente tem início em 23 de setembro, às 3h50. Esse ano, especialmente, ao que tudo indica, a nova estação chega em meio a uma onda de altas temperaturas e para amenizar o calor a reabertura das piscinas públicas é uma boa saída.

A prefeitura conta com 46 Centros Esportivos Municipais e 28 têm piscinas. Existem piscinas de todos os tamanhos e profundidades, desde infantil e “feijão” até semi-olímpica e olímpica. Segundo a Secretaria Municipal de Esportes, todas contam com a supervisão de salva-vidas capacitados para garantir a segurança da população, mas vale destacar que algumas delas estavam em reforma antes do fechamento para o inverno, ainda não há informações de quais delas reabrirão no dia 17 (veja lista ao final) O horário de funcinamento das piscinas é das 08h às 17h de terça a domingo, exceto às segundas, fechadas para manutenção. Para usufruir de tudo o que o Centro Esportivo Municipal oferece é preciso fazer a carteirinha.

Confira abaixo as dicas, normas, funcionamento e o Centro Esportivo mais próximo da sua residência. A unidade não se responsabilizará pelo extravio e ou perda de objetos pessoais.

É PERMITIDO

– Usar protetor solar

– Usar touca de natação

– Usar óculos de natação

– Usar flutuadores de braços ou boia de cintura em crianças

É PROIBIDO

– Usar as piscinas em caso de doenças infecto-contagiosas e qualquer tipo de ferimento (artigo 52. Decreto 1.366/79);

– Usar jóias, bijuterias, grampos ou outros objetos cortantes e oxidáveis;

– Comer, beber e fumar no recinto das piscinas;

– Entrar estando alcoolizado ou ingerir bebidas alcoólicas nas dependências das piscinas;

– Entrar vestindo qualquer traje que possa ficar transparente;

– Correr no deck das piscinas ou nos vestiários;

– Usar fraldas e absorventes;

– Usar as piscinas ou o deck caso esteja trovejando, com presença de raios ou chovendo/garoando.

É OBRIGATÓRIO

– Apresentar carteirinha de matrícula;

– Usar roupa de banho adequada;

– Banhar-se antes de entrar nas piscinas;

– Passar pelo lava-pés;

– Crianças menores de 6 anos devem entrar acompanhadas de seus pais ou responsáveis.

RECOMENDA-SE

– Aguardar no mínimo duas horas após as principais refeições para entrar nas piscinas;

– Evitar exposição por longos preríodos ao sol nos horários entre 11h e 16h;

– Verificar a profundidade das piscinas antes de mergulhar;

– Não beber água das piscinas;

– Não utilizar as piscinas com temperaturas inferiores a 21°C.

Para garantir maior segurança e bem-estar às crianças e aos adolescentes que frequentam as piscinas públicas administradas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em consonância com o ECA -Estatuto da Criança e do Adolescente a Secretaria entende necessário e divulga aos coordenadores dos clubes as determinações abaixo:

1) Crianças de até 6 anos de idade só poderão entrar na piscina acompanhadas dos pais ou responsável;

2) Crianças a partir de 7 anos e adolescentes até 18 anos incompletos só poderão entrar na piscina com autorização por escrito, assinada pelos pais ou responsável e acompanhada de cópia do documento de identidade RG do subscritor, a qual ficará arquivada na secretaria da unidade;

3) Jovens a partir de 18 anos poderão entrar na piscina independente de autorização;

4) Não há pagamento de taxas mas é necessário fazer a carteirinha de preferência no clube que o munícipe irá frequentar a piscina.

Veja a lista de piscinas nos Centros Esportivos da SEME:

Piscinas abertas na zona sul:

CE Cambuci – Rubens Pecce Lordello

CE Campo Limpo – Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha

CE Ipiranga – Balneário Carlos Joel Nelli

CE Jardim Celeste – Balneário Mário Moraes

CE Santo Amaro – Joerg Bruder

CE Náutico Guarapiranga

CE Jardim Sabará – Mini Balneário Antônio Carlos de Abreu Sodré

CE Ibirapuera – Mané Garrincha

Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador – CERET

Piscinas fechadas (passando por reformas) na zona sul:

CE Vila Santa Catarina – Balneário Jalisco

CE Vila Carioca – Balneário Princesa Isabel

CE Vila Guarani – Riyuso Ogawa