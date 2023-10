Piscinão do córrego Paraguai vai finalmente sair?

A temporada de chuvas chegou. No ano passado, o bairro de Moema, dentro da área de abrangência da Subprefeitura de Vila Mariana, foi um dos mais atingidos e a Prefeitura prometeu estudar obras de drenagem e piscinões para amenizar as enchentes, que são históricas e de repetição naquela região.

Um dos grandes questionamentos da população local é com relação à prometida obra de readequação da bacia dos córregos Éguas e Paraguai. Eles se unem na região do Tribunal de Contas do Município.

Prometida há décadas e incluída nos Planos de Metas da Prefeitura há mais de 10 anos, essa obra chegou a ser “quase” iniciada há exatos dois anos, em outubro de 2021. Até interdições de trânsito foram feitas na Avenida Ascendino Reis, junto à Praça Juca Mulato, onde seria construído o piscinão.

Mas, antes mesmo de começar, a obra foi paralisada. Em julho, procurada pelo jornal SP Zona Sul, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) informoua que a suspensão das obras de construção do piscinão Paraguai-Éguas se deu após o corpo técnico da SIURB constatar que o contrato não apresentava viabilidade para sua execução, uma vez que o local de implantação foi alterado. E informou também que a nova licitação está em fase de elaboração, e o antigo contrato encontra-se em fase de rescisão e que o projeto já estava concluído.

Agora, a Prefeitura informou que publicou a licitação para as edificações do piscinão Paraguai-Éguas, na Zona Sul da cidade. O novo reservatório será mesmo construído na Praça Juca Mulato, na Av. Professor Ascendino Reis e o piscinão, para o qual está previsto o investimento de R$ 261 milhões, terá capacidade para armazenar até 110 mil m³ de água, o equivalente a 44 piscinas olímpicas.

O objetivo é ampliar a vazão das águas e reduzindo os alagamentos em períodos chuvosos garantindo, assim, a segurança dos paulistanos. Sesgundo a Secretaria, o novo reservatório irá auxiliar no combate às cheias na Av. José Maria Whitacker, Rua Dr. Haberbeck Brandão, Av. Rubem Berta, Viaduto Onze de Junho, Av. Prof. Ascendino Reis e também na Praça Juca Mulato, beneficiando os mais de 130 mil habitantes da região da Vila Mariana.

Paralelamente, a Prefeitura vem divulgando outras obras de drenagem pela cidade e também ações de limpeza e conservação de piscinões já existentes.

Córrego Uberaba

A região de divisa entre Moema, Saúde e Vila Mariana, entre a Praça Juca Mulato e o Viaduto Onze de Junho, é marcada por alagamentos na temporada das chuvas.

O córrego Uberaba, que passa sob a região, é formado por dois braços, sendo um correspondente ao Paraguai (que corre pelaav. José Maria Whitaker) e o das Éguas (que escoa pelas quadras da região da Av. Onze de Junho e Rua Agostinho Rodrigues Filho). Estes dois formadores se juntam na alt. da Av. Rubem Berta (TCM) e, depois, prosseguem, em célula tripa, passando pelo parque das Bicicletas, Av. Republica do Líbano e Rua Cel. Raul Humaitá, para descarregar no córrego da Avenida Hélio Pelegrino (Uberaba).