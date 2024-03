Picanharia têm até coxinha de cupim

Churrasco e chope gelado se encontram na Picanharia dos Amigos, que tem unidades no Ipiranga e Campo Belo. Agora, a casa traz uma promoção nunca antes vista em São Paulo: Compre um chope e leve três. E para quem gosta de bebidas mais doces, double caipirinha também voltará ao cardápio da casa. Além das novidades do bar, a cozinha terá novos pratos serão incorporados ao cardápio.

As unidades da Picanharia dos Amigos oferecem aos seus clientes, das 16 às 20h, de segunda a sexta-feira, a promoção de “compre 1 e leve 3 chopps”. A caipirinha também estará em promoção no mesmo dia e horário, porém obedecendo o “2 por 1”. No cardápio de “comes”, os destaques vão para o “Porquinho do Céu” (copa lombo defumada, assada estilo BBQ e empanada com macarrão “cabelinho de anjo”), a coxinha de cupim e o bolinho de costela

A Picanharia dos Amigos é boa opção para confraternizar com a família e amigos, em um ambiente aconchegante e preparado para receber as crianças. Destacam-se os cortes de carnes de alta qualidade, grelhados suculentos além do cupim e costela bovina preparados lentamente. Vale ainda experimentar o American Barbecue, para quem gostar de fartura sem abrir mão do sabor.

Adquirida em 2017 por um grupo de amigos e empresários do ramo gastronômico, a Picanharia dos Amigos passou de 1 para 5 unidades até 2022. São mais de 150 colaboradores somando todas as unidades que têm por fundamento oferecer o melhor atendimento ao cliente, os melhores produtos finais e uma experiência única, capaz de tornar o visitante casual em cliente frequente nos salões dos restaurantes.

Serviço – Picanharia dos Amigos – unidades Zona Sul:

– Rua Pedrália 370 – Ipiranga

– Rua Gabriele D’annunzio, 1319 – Campo Belo