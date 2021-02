Pessoas com mais de 85 anos já podem se vacinar na capital

A Prefeitura de São Paulo antecipou para esta quinta-feira (11/02) o início da vacinação de idosos a partir de 85 anos (até 89 anos) nos cinco drive-thrus da capital.

A partir de sexta-feira, 12, a vacina também será oferecida em todas as 468 UBSs do município e em Centros-Escolas que estão ativos desde o início da vacinação para os maiores de 90 anos.

A população estimada entre os 85 e 89 anos na cidade é composta por 89.088 pessoas. A SMS orienta que as pessoas não se antecipem ao horário de abertura dos drive-thrus para evitar desconforto desnecessário aos idosos.

Drive-thrus

A operação terá o apoio da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) para a organização do trânsito local. O funcionamento das cinco unidades é das 8h às 17h nos seguintes endereços:

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste); Neo Química Arena Corinthians (Zona Leste) – (Corinthians); Autódromo de Interlagos (Zona Sul) – Rua Jacinto Júlio – Portão 9 – KRF; Centro de Exposições do Anhembi (Zona Norte) – Rua Olavo Fontoura – Portão 38; Igreja Boas Novas, na Vila Prudente (Zona Leste) – Rua Marechal Malet, 611 – Parque da Vila Prudente.

Vacinação nas UBS Moradores que têm buscado a vacinação em Unidades Básicas de Saúde também têm apontado que o movimento está tranquilo para a vacinação. Veja alguns enderços na Zona Sul: UBS JARDIM DA SAÚDE – NEUSA ROSALIA MORALES R. DOMINGOS DE ROGATIS, 187 – JD DA SAUDE

UBS INDIANÓPOLIS – SIGMUND FREUD AV. INDIANÓPOLIS, 650 – MOEMA UBS ÁGUA FUNDA R. ROSA DE MORAES, 91 – VL ÁGUA FUNDA UBS PARQUE IMPERIAL – PROF. MANOEL A. S. SARAGOÇA

R. MAJOR FREIRE, 510 – VILA MONTE ALEGRE

CR HOMEOPATIA E MEDIC TRADIC – BOSQUE DA SAÚDE R. JOÃO BAPTISTUSSI, 55 – CJ. DOS BANCÁRIOS UBS PROF. MILTON SANTOS AV. CECI, 2249 – PLANALTO PAULISTA AMA/UBS DR. GERALDO DA SILVA FERREIRA AV. ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2944 – VL DO ENCONTRO BS CIDADE VARGAS R. DOS COMERCIÁRIOS, 236 – CIDADE VARGAS Para encontrar todos os endereços da cidade, consulte: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/ Pré-cadastro no site “Vacina Já”

Os idosos, seus familiares, ou qualquer pessoa que integre o público previsto na campanha podem realizar o pré-cadastramento para a vacinação contra a Covid-19 no site “Vacina Já” (www.vacinaja.sp.gov.br). A ferramenta ajuda a agilizar o atendimento e a evitar aglomerações. Vale ressaltar que não é um agendamento e o uso não é obrigatório para receber a vacina, mas contribui para melhorar a dinâmica dos serviços e a rotina do próprio cidadão. O pré-cadastro economiza 90% no tempo de atendimento para imunização, evitando aglomeração nos locais. Quem não fizer o pré-cadastro deve apresentar um documento que comprove a idade.

Idosos com dificuldades ou incapacidade de locomoção

Serão atendidos pelas equipes de ESF (Estratégia de Saúde da Família) e vacinados em suas casas. Nas regiões não cobertas pela ESF, o familiar ou responsável pelo idoso deve entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima e solicitar o serviço.