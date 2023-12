Personalize seu evento de fim de ano em Pizza Bar

Tempo de relembrar conquistas e superações, de celebrar relacionamentos, conversar sobre os bons momentos vividos ao longo de 2023. Os encontros de confraternização são sempre marcados por muita emoção e aquela sensação de que é preciso traçar novos planos. E se esse encontro puder ser personalizado e ganhar ares ainda mais especiais?

É exatamente essa a proposta da GattoFiga Pizza Bar. A casa tem espaço especial para eventos e oferece também a possibilidade de personalizar e criar memórias e experiências únicas.

Vale lembrar que a casa, para além da alta gastronomia, é conhecida pela decoração primorosa em detalhes, ambiente climatizado, apresentações de jazz e outros estilos ao vivo em datas agendadas, drinks autorais e clássicos, carta de vinhos elaborada, entradinhas e sobremesas de inspiração contemporânea… Ou seja, tudo para realmente garantir que a confraternização seja inesquecível.

E a casa, que está sempre investindo em novidades, lançou recentemente uma Carta de Caipirinhas autorais. Feitas com ingredientes selecionados, elas garantem uma explosão de sabores originais. Quem for à casa às quintas-feiras ainda pode curtir em dobro: na promoção, o cliente paga uma e degusta em dobra, em sabor à sua escolha.

A promoção Double é válida até o final de dezembro e com bebidas destiladas nacionais, das 18h00 às 22h00.

Napolitanas

O sucesso da GattoFiga Pizza Bar, como se vê, é resultado de um investimento múltiplo, em todos os detalhes. Mas, claro, o destaque do cardápio são as pizzas napolitanas e o ambiente só faz ressaltar esse sabor tão especial.

A massa da pizza napolitana, bem fininha, é fermentada naturalmente por até 72 horas e, na GattoFiga, é assada por até 90 segundos no forno elétrico italiano Izzo Scunizzo Napoletano, com temperaturas que podem chegar a 480ºC. O resultado é uma massa leve e de sabor intenso, sempre recoberta de molho de tomate San Marzano e queijo Fior di Latte.

Para essa época do ano, uma boa sugestão é pedir pela Marinara, a mais Napolitana das pizzas. Apesar da simplicidade dos seus ingredientes, é a pizza mais consumida em Napoli! Leva molho de Tomate italiano, parmesão, alho e orégano fresco. Essa mescla simples surpreende o paladar.

Outra ótima pedida é a D’Natali, que voltou ao cardápio da casa recentemente. A combinação de nozes, figo, parma e queijos artesanais tem tudo a ver com o espírito de dezembro.

Para os dias mais quentes, a dica é chamar à mesa a Verano: Mascarpone, Pesto de Manjericão, Tomatinhos Marinados, Stracciatella, Manjericão, Azeitona Preta e Raspas de Limão Siciliano.

Para acompanhar em alto estilo, que tal um vinho rosé, branco ou um espumante, bem geladinho? Quem prefere cervejas também encontra boas alternativas. E como sobremesa, tem tiramisu, canolli, mas tem também panacotas bem refrescantes, como aquela acompanhada de Calda de Manga e Hortelã.

Tem ainda a novíssima Margherita Sbagliatta: queijo Fior Di Latte, Pesto de Manjericão, Tomate Pelate e recoberta de folhas de Manjericão fresco

A GattoFigga fica na Rua Luís Gois, 1.625 – Esquina com Rua das Rosas, na divisa entre Mirandópolis e Vila Clementino. Siga ainda @gattofigapizzabar nas redes sociais para se deliciar, diariamente, com as imagens da casa e seus sabores…