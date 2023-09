Pequenas atitudes fazem a diferença

Tudo é uma questão de hábito. Modificar atitudes, criar novos métodos, estabelecer regras domésticas mais sintonizadas com os dias de hoje, é possível. Sustentabilidade não é só um termo relacionado à rotina de grandes empresas ou projetos governamentais. Ter uma vida mais econômica, saudável, menos estressante e que ainda contribua para a preservação da natureza depende de nós.

Em cada cômodo ou espaço da casa ou apartamento, há novas posturas viáveis e que nem sempre são percebidas pela família. A lição de partida, sempre, é pensar no lixo cotidianamente gerado, nos resíduos descartados ao longo do ano. São recicláveis? São resultado de desperdício ou exageros em momento das compras? E quanto aos objetos e produtos duráveis, como eletrodomésticos, móveis, estofados (colchões, sofás, poltronas…)?

Lâmpadas

Há muitas coisas na rotina doméstica que se pode mudar para ter uma casa sustentável. Uma delas é a troca das lâmpadas: a preferência é pelas de led. Na atualidade, elas existem em vários formatos, atendem diferentes necessidades.

As lâmpadas LED são mais eficientes e econômicas, ou seja ajudam na redução do consumo de energia e dos valores da conta de luz. O descarte delas também é menos impactante, já que as lâmpadas de mercúrio podem contaminar o solo e a água.

Ao trocar suas lâmpadas, lembre-se de fazer o descarte correto. Leve aquelas que não funcionam mais ou as de mercúrio trocadas para pontos de venda, ou seja, lojas de materiais de construção e afins.

Limpeza

Algumas outras trocas de produtos de uso cotidiano também contribuem para a redução dos resíduos domésticos e consequente proteção do meio ambiente.

Uma das decisões que pode ser feita em casa é substituir as esponjas de limpeza descartáveis, aquelas comuns de duas cores, por buchas vegetais. Pode acreditar que o resultado é bem similar e é biodegradável.

Reduza também a quantidade e diversidade de produtos de limpeza usados. Escolha os biodegradáveis e oferecidos em embalagens recicláveis. O uso do bicarbonato de sódio, o álcool e cloro, em geral, substitui a maior parte dos produtos usados.

De qualquer forma, não se esqueça de separar as embalagens plásticas e encaminhá-las para a coleta seletiva.

Na zona sul da capital, há coleta seletiva domiciliar gratuita prestada por equipes próprias da concessionária Ecourbis Ambiental, além de contêineres para recicláveis espalhados por várias ruas da cidade, em frente a condomínios, ou em Postos de Entrega Voluntária (PEVs) em ecopontos e praças.

A Ecourbis comanda tanto a coleta seletiva quanto a coleta de lixo comum, com equipes diferenciadas para cada serviço, nas zonas sul e leste da cidade. A empresa ainda mantém uma central mecanizada de triagem na zona sul paulistana. Os materiais recicláveis igualmente são encaminhados para mais de 21 centrais de triagem manuais conveniadas à Prefeitura, garantindo geração de renda para centenas de famílias de catadores cooperados.

Para saber o horário em que a coleta é feita, basta acessar https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html

Descartáveis

Outra atitude mais sustentável e de acordo com a realidade atual é substituir descartáveis de higiene pessoal.

Atualmente, há várias alternativas reaproveitáveis para absorventes e fraldas, por exemplo. Em vez de hastes higiênicas, conhecidas pelo nome comercial cotonete, é possível usar apenas algodão e evitar o uso do plástico. Há inclusive modelos de escovas de dente sustentáveis, com cerdas biodegradáveis e feitas de bambu.

Na cozinha e na mesa de jantar, troque os guardanapos de papel pelos de pano e o papel toalha por panos de prato.

Todas essas medidas vão reduzir a quantidade de lixo comum doméstico gerado diariamente, mas obviamente ele continua existindo.

Lembre-se: bitucas de cigarro, resíduos de varrição doméstica, sobras de cabelo removidos de pentes e escovas, papel higiênico sujo são rejeitos, ou seja, não podem ser misturados aos recicláveis e devem ser descartados junto com sobras de alimento.

Em caso de uso dos descartáveis mencionados – guardanapos de papel, papel toalha, fraldas, absorventes, hastes higiênicas – também é preciso descartar no lixo comum.

A coleta do lixo comum acontece em datas diferentes e também é possível conferir o horário em que as equipes passam em sua rua no site https://www.ecourbis.com.br/coleta/index.html

Plásticos

Sempre que possível, evite levar plástico para casa. Sabe-se. entretanto, que esse material é prático, barato e muito comum nas prateleiras do supermercado.

Então, o ideal é consumir com moderação, ponderar em que casos é evitável – como no uso de canudos, copos descartáveis, mexedores.

Já as embalagens de shampoos, produtos cosméticos diversos, produtos de limpeza, garrafas pet de óleo, é mais difícil evitar a compra. Nesses casos, lembre-se de separar e encaminhar à reciclagem.

Já os refrigerantes, sucos artificiais, o melhor é evitar, até para investir em opções mais saudáveis como os sucos naturais, de frutas. Água? Compre a mineral em galões retornáveis ou recorra a filtros.

Novamente, as garrafas pets descartáveis não são a opção ambientalmente correta.

Outra ideia que vem ganhando força é a compra de produtos a granel. Em vez de comprar um quilo de feijão dentro de um saquinho plástico descartável, que tal manter potes de vidro em casa – de preferência reaproveitados de outros itens comprados no supermercado – para comprar o feijão a granel?

Temperos, grãos e vários outros alimentos podem ser comprados por peso, evitando a geração de embalagens.

E, claro, evite sempre as sacolinhas descartáveis ou pelo menos reduza o uso delas. Tenha o hábito de levar sacolas retornáveis quando for às compras.

Papelaria

Uma tendência inevitável é o uso cada vez mais frequente de meios eletrônicos para troca de mensagens, leitura, comunicação empresarial, estudo.

Ainda assim, o papel continua presente em muitas dessas atividades, na forma de formulários impressos, livros, apostilas, periódicos…

O importante é ter em mente que a produção de papel – seja para papelaria ou mesmo para os papéis descartáveis – demanda o plantio e corte de árvores, gasto de energia e água em sua produção.

Então, valorize esse item, reaproveitando-o. Como? Ao usar impressoras domésticas, aproveite os dois lados do papel sempre que possível.

Reaproveite embalagens de presentes e caixas para diferentes finalidades.

Apostilas, cadernos com folhas em branco e periódicos podem ser doados para outros leitores ou estudantes. Caso as apostilas e cadernos já estejam usados, encaminhe para a coleta seletiva.

Lembre-se que cada tonelada de papel reciclado evita o corte de 30 árvores, sem falar nos gastos de energia, combustível para transporte e água.