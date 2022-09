Pensando em investir? Abra uma loja no Shopping VM

O momento pede ousadia e criatividade. Mas pede também análise de mercado, estudo de oportunidades, valorização do comércio local. Na Vila Mariana, uma ótima pedida para quem está pensando em iniciar um novo negócio, é o Shopping VM.

Tradicional no bairro, o centro comercial existe e tem clientela fiel há 30 anos! E sempre foi muito querido pela vizinhança porque oferece tanto marcas mais conhecidas do público quanto comerciantes locais, representantes de produtores artesanais, outlets, lojas originais com itens exclusivos, importadores….

Esse mix encanta os compradores porque fogem da mesmice e descobrem, muitas vezes, marcas e produtos que garantirão fidelidade por muitos anos.

E justamente por ser um centro comercial de bairro, o Shopping VM pode oferecer condições especiais para quem está pensando em empreender, seja por meio de alguma franquia, revendendo itens específicos ou representando algum produtor.

Para se ter uma ideia, o VM conta hoje tanto com uma unidade McDonalds e outra Casa do Pão de Queijo quanto com uma loja de produtos da culinária mineira – doces, queijos e outras delícias – direto do fabricante.

Tem loja Lupo, outra da Cacau Show, Natura, mas também conta com lojas como a Oggi, especializada em caçados confortáveis e de design moderno e descolado.

Outra vantagem é o custo de implantação do novo negócio. No Shopping VM há espaços disponíveis em vários formatos e tamanhos, a partir de apenas 9 metros quadrados, o que possibilita montar, por exemplo, uma loja que quer começar pequena ou outras propostas mais desafiadoras.

Também não há cobrança de luvas e nem de condomínio, apenas da locação.

Vale ainda destacar que a equipe que comanda o Shopping VM desenvolve várias ações de marketing, com comerciais em tv, jornais, portais, além de manter o site atualizado e com contatos de todos os lojistas. Nas redes sociais, são divulgadas ofertas, produtos e serviços dos lojistas. A variedade, efetivamente, é o forte do Shopping VM: há ótica, central de aparelhos auditivos, pet shop, veterinário, adega, lojas de roupas, calçados e acessórios, papelaria, lojas de produtos naturais, cosméticos, relojoaria, várias unidades de serviços e consertos em celular, informática, salão de beleza, massagem relaxante, e muito mais.

A presença das Lojas Americanas também é outro fator de atração de clientela, pela diversidade de itens oferecidos pela rede, que vão desde pacotes de bala até eletroeletrônicos como computadores, televisores etc.

Outra facilidade é a existência de uma unidade das Loterias Caixa onde, além de poder fazer suas apostas, a clientela ainda encontra a prestação de vários serviços e pagamentos.

Sem falar nas possibilidades de lazer: aberto todos os dias – inclusive aos domingos e feriados, das 10h às 20h – o shopping tem praça de alimentação com restaurantes, fast food, cafeterias, e tem ainda uma área de lazer para a garotada de todas as idades, com brinquedões e games. Há ampla prestação de serviços e comodidades para os clientes, com estacionamento próprio, ponto de táxi, ambulatório, central de achados e perdidos, fraldário, cadeira de rodas.

Quer saber mais? Vá conhecer o Shopping VM e confira as possibilidades, para desenvolver um plano de novo negócio.

Para conhecer mais detalhes, conferir a relação com todas as lojas e serviços, visite shoppingvm.com.br. Ou siga nas redes sociais: instagram.com/shoppingvm.

O Shopping VM fica na R. Pelotas, 83 – Vila Mariana. Informações: (11) 5576-9400. Funciona todos os dias, das 10h às 20h, inclusive feriados.