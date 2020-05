Pela primeira vez em 60 anos, Paróquia S. Rita não celebra padroeira presencialmente

Há exatos 60 anos, em 22 de maio de 1960, tomou posse seu primeiro Vigário o Cônego Olavo Braga Scardigno que permaneceu à frente da Paróquia até a virada do século. De lá pra cá, nunca a paróquia deixou de celebrar o Dia da Padroeira. Essa será a primeira vez, por conta da pandemia de coronavírus. Ao menos presencialmente.

O atual pároco, Jorge Bernardes, aconselha que os fieis permaneçam em casa e acompanhem as celebrações, como a recente novena antecedendo o 22 de Maio, pela página de facebook da Igreja .

Desde as 8h, desta sexta-feira (22/05), as imagens da missa já estão no Facebook e outras redes sociais. “Convido vocês a acompanharem em suas casas, com fé e confiança”, declarou o pároco.

A página pode ser acessada em facebook.com/paroquiasantaritamirandopolis/

Festa na praça

Não só as missas foram canceladas. A Praça localizada em frente à paróquia costumava receber uma animada quermesse, não só no próprio dia da Padroeira mas também no fim de semana mais próximo à data, com barracas de comida, jogos para a garotada, comércio aberto e mesas espalhadas para abrigar o animado público fiel. Um dos destaques era a famosa barraca com sanduíches de linguiça.

A praça, que leva o nome da padroeira, fica em frente à igreja, no cruzamento entre a rua das Rosas e Avenida Senador Casemiro da Rocha, em Mirandópolis.

Mas, dessa vez, a festa não vai acontecer, também com o objetivo de evitar aglomerações e proteger a comunidade de fiéis.

Histórico

A paróquia e a Igreja de Santa Rita de Cássia de Mirandópolis em São Paulo nasceram do ideal das famílias católicas do bairro.

A comissão inicial para aquisição do terreno e construção da igreja foi formada há mais de 60 anos, em 18 de abril de 1958 sob a autoridade do então bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo – região episcopal do Ipiranga, D. Paulo Rolim Louveiro.

A comissão teve como assistente espiritual o Revmo. Padre Xavier Schmaderes da Igreja Santa Terezinha do Bosque da Saúde à cuja jurisdição pertenceu este Núcleo do bairro.

A paróquia começou a funcionar numa capela improvisada em terreno na avenida Senador Casemiro da Rocha contíguo à área já adquirida pela comissão onde seria construída definitivamente a Igreja Matriz.

Em 12 de abril de 1959 realizou-se a cerimônia do lançamento da pedra fundamental da nova igreja.

E em 22 de maio de 1960 por decreto do Cardeal D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, foi erigida a Paróquia de Santa Rita de Cássia, tomando posse com seu 1º Vigário o Cônego Olavo Braga Scardigno que, no natal de 1960, inauguraria o Salão Paroquial sobre o qual se ergueria o pavimento superior da Igreja.