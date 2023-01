Pavilhão Japonês tem cafeteria

Inaugurado junto com o Parque do Ibirapuera, em comemoração ao Quarto Centenário da cidade de São Paulo, o Pavilhão Japonês já é bem conhecido pela população. Mas, o que muita gente não sabe é que agora o espaço conta com lojinha de plantas e objetos de decoração e uma cafeteria, no estilo “take away”, ou seja, com comidinhas e bebidas para levar.

O mais legal é que o lugar também desenvolve ações especiais, como biscoitinhos feitos especialmente para celebrar o Halloween ou petiscos inspirados na Hello Kitty, quando a personagem foi tema de exposição no Pavilhão. O Na Na Ya, que também conta com Food Store na Vila Mariana, serve no Pavilhão opções variadas de pratos doces e salgados da culinária japonesa.

O Pavilhão

Coube a Oscar Niemeyer a responsabilidade pelo projeto arquitetônico do Parque do Ibirapuera e ao paisagista Burle Marx o desenho dos jardins. Mas, o Pavilhão Japonês não apresenta seus traços e tem como principal característica o emprego dos materiais e técnicas tradicionais japonesas, tendo como referência o Palácio Katsura, antiga residência de verão do Imperador em Kyoto.

Na verdade, o Pavilhão Japonês foi transportado desmontado, em navio, e reúne materiais trazidos especialmente do Japão, tais como as madeiras, pedras vulcânicas do jardim, lama de Kyoto que dá textura às paredes, entre outros.

Sua construção aqui contou com numerosos imigrantes japoneses que atuaram como voluntários para auxiliar o corpo técnico vindo do Japão. Construído às margens do lago do Parque é composto de um edifício principal suspenso, que se articula em um salão nobre e diversas salas anexas, salão de exposição, jardim, além de um belíssimo lago de carpas.

Seu projeto foi executado pelo professor Sutemi Horiguchi (da Universidade Meiji) e baseia-se em composições modulares de madeira (com divisórias deslizantes, externas e internas), organicamente articuladas, e marcadas pela presença do tokonoma (área destinada à exposição de pinturas, arranjos florais, cerâmica, etc), incluindo chashitsu (sala para cerimônia de chá), bem como outros nichos embutidos, com prateleiras e pequenos gabinetes, decorativamente dispostos.

O lago tem carpas que podem ser aimentadas pelos visitantes que devem comprar a ração disponível no local para venda. Há salão de exposição, salão de chá e um jardim repleto de plantas e árvores ornamentais, além de um lindo lago de carpas. Em seu Salão de Exposição é possível conferir peças doadas pelo governo japonês que retratam as belezas do Japão.

O horário de funcionamento do Pavilhão é de quinta-feira a domingo, e aos feriados, das 10h às 17h. Vale ressaltar que a entrada é gratuita às quintas-feiras. O valor do ingresso para adultos custa R$ 15. Estudante com carteirinha, idosos a partir de 60 anos e crianças de 5 a 12 anos pagam meia-entrada R$ 7. Já crianças abaixo de 4 anos não pagam.