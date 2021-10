Pavilhão Japonês reabre com mostra de Bonsai

O Pavilhão Japonês, no Ibirapuera, reabre suas portas para celebrar a chegada da Primavera e indicar que novos tempos, mais conectados à natureza podem estar próximos.

Será nesse sábado, dia 2 de outubro, que essa atração localizada no coração do Parque Ibirapuera, reabre com a exposição “Bonsai – Forma e Tempo” no amplo jardim que circunda suas instalações.

Trata-se do terceiro ato protagonizado pelo Pavilhão Japonês desde o anúncio do início da pandemia em março de 2020. Com as portas fechadas à visitação pública – mas com a presença de parte da equipe de manutenção -, de maio a agosto de 2020, o Pavilhão protagonizou, ao lado do Museu da Imigração Japonesa do Brasil, da “Campanha Amigo”, visando juntar recursos para arcar com os custos básicos.

O segundo ato aconteceu ainda durante 2020, com a aprovação dos recursos para obras de acessibilidade do Pavilhão Japonês por meio da assinatura do termo de fomento com a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente e a Comissão Extraordinária de Turismo, Lazer e Gastronomia da Câmara Municipal (presidida pelo vereador Rodrigo Hayashi Goulart).

As obras de reforma (cujo projeto arquitetônico foi conduzido pelos arquitetos Elizabeth Emi Niwa e Takashi Saito) envolveram as rampas de acesso, a instalação de banheiro acessível, elevador e piso podotátil.

Reabertura

“Depois de quase dois anos fechado ao público, estamos ansiosos para mostrar as novidades nas instalações e entrar no ritmo de organização dos eventos culturais”, afirma Claudio Kurita, presidente da Comissão de Administração do Pavilhão Japonês, ao anunciar a próxima atração.

Assim, para essa espécie de “terceiro ato”, o início da primavera é referência, quando é apresentado ao público a exposição “Bonsai – Forma e Tempo”, uma das mais tradicionais manifestações culturais japonesas intimamente ligadas à natureza.

“A mostra traz consigo o desafio de ilustrar, com marcos temáticos e formais, o delicado e potente universo das árvores reduzidas”, afirma Agata Takiya, curadora da exposição, acrescentando que “a mostra é a maior já exibida em São Paulo”. Trata-se da oitava edição da mostra de bonsai reunindo exemplares da coleção da empresa especializada Bonsai Kai que, a exemplo dos anos anteriores, será montada no amplo jardim do Pavilhão, em área aberta e arejada, com cerca de 100 peças raras de mais de 40 espécies de diferentes árvores.

A exposição “Bonsai – Forma e Tempo” abre no dia 2 de outubro e prossegue até o dia 21 de novembro de 2021.

Sobre o Bonsai

O Bonsai teve seu início na China, por volta do século. III A.C., mas foram os japoneses que aprimoraram a técnica. Não se trata de uma planta específica, mas sim de uma técnica de cultivo de árvores em vasos pequenos. A estética é fundamental na execução de um bonsai. O objetivo da Arte bonsai é criar uma composição artística, onde usamos como modelo, a própria forma das árvores quando em seu ambiente natural.

Sobre o Pavilhão Japonês

Situado dentro do Parque Ibirapuera, o Pavilhão Japonês foi construído conjuntamente pelo governo japonês e pela comunidade nipo-brasileira, sendo doado à cidade de São Paulo, em 1954, na comemoração do IV Centenário de sua fundação. Com visitas disponíveis de quinta à domingo, o espaço é considerado um dos raros pavilhões fora do Japão a preservar as características originais. O local é uma das referências das autoridades japonesas em visita ao Brasil.

Sobre a Bonsai Kai

A Bonsai Kai atua desde 1995 com o objetivo de oferecer recursos para iniciação, conhecimento e aprofundamento das técnicas ligadas a arte Bonsai. Além de possuir uma das maiores e melhores coleções de bonsai das Américas, a Bonsai Kai importa e comercializa bonsai e itens necessários para seu cultivo.

Serviços:

Visitas ao Pavilhão Japonês e Exposição “Bonsai – Forma e Tempo” – Local: Parque do Ibirapuera – portão 10 (próximo ao Planetário e ao Museu Afro Brasil). Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº – Vila Mariana. Funcionamento: quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e feriados. Horário: das 10h às 17h. Informações: (11) 3208-1755 ou pavilhao@bunkyo.org.br . Contribuição – adulto: R$ 15,00. Estudante com carteirinha: R$ 7,00. Idosos a partir de 60 anos: R$ 7,00 (Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso). Crianças de 5 a 12 anos: R$ 7,00. Crianças até 4 anos: isento. Quinta-feira – Entrada Franca