Paulo Eiró: confira programação de maio

#música

Data: 22.05

Horário: Domingo às 19h

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Evento Gratuito.

Retirar ingressos com 1h de antecedência.

Este evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. **É necessário apresentar comprovante de vacinação impresso ou digital

Sinopse: Cantado em clássicos do forró e contado em poesia de cordel, o espetáculo narra a jornada de Juarez de volta para o sertão para reencontrar sua amada Maria. Memórias e sentimentos impulsionam sua caminhada pelos símbolos e paisagens do sertão. O espetáculo é uma viagem musical pela cultura popular brasileira, que une diversas manifestações artísticas: forró, poesia de cordel e xilogravura.

Ficha técnica:

JULIA KING – VOZ

RODRIGO SCARCELLO – SANFONA E VOZ DANIEL DOCTORS – BAIXO E VOZ:

FÁBIO KATZ – VIOLÃO E VOZ

ED ENCARNAÇÃO – ZABUMBA

CAMILO ZORRILLA – PERCUSSÃO WELLINGTON TIBÉRIO – TRIÂNGULO ROSA PISCIONERI – NARRAÇÃO / ATRIZ

CONCERTO OFISA – Regência de Silvia Luisada

Data: 29.05

Horário: Domingo às 11h

Duração: 60 min

Classificação indicativa: Livre

Evento Gratuito.

Retirar ingressos com 1h de antecedência.

Este evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. **É necessário apresentar comprovante de vacinação impresso ou digital

Sinopse: Concertos mensais com a Orquestra Filarmônica Santo Amaro, sempre no último domingo do mês às 11hs com entrada franca. Com repertório diversificado e a preocupação de formação de público, os concertos são apresentados sempre de forma didática, explanando sobre as obras e autores, a cada música, é um convite para o público mergulhar na música instrumental orquestral.

Ficha técnica:

Regência e Direção artística: Silvia Luisada.