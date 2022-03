Paulo Eiró celebra 65 anos com programação presencial

No dia 23 de março, o Teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, chega aos 65 anos. E nada melhor do que comemorar podendo receber o público, como fez nas últimas seis décadas.

Nos dias 18 e 19, acontece a apresentação de Não Nem Nada, sexta e sábado às 21h, para 12 anos. O evento é gratuito, tem tradução em libras (só dia 18) e basta retirar ingressos 1h antes.

Em uma velocíssima gincana cênica, quatro intérpretes desdobram-se em dezenas de personagens para investigar assuntos caros aos nossos tempos, como a dificuldade de comunicação diante da profusão de estímulos, o bombardeamento de notícias, a dinâmica de funcionamento das redes sociais, o mundo das subcelebridades e a própria noção de percepção do tempo na contemporaneidade. Indicada ao Prêmio Shell SP 2014 de Melhor Autor (Vinicius Calderoni) e Melhor Atriz (Renata Gaspar).

No dia 20, será a vez de Chorume, às 19h, também para 12 anos. Grátis e com retirada de ingressos para 12 anos. Todo tipo de matéria prima imprópria para o palco pode se tornar matéria prima dramatúrgica: o rótulo de uma água mineral, o folheto de um empreendimento imobiliário, frases jogadas fora coletadas nas conversas em uma praça, dedicatórias encontradas em livros empoeirados nos sebos. De posse desta premissa tão grandiosa quanto improvável, seis intérpretes buscam refletir sobre um momento histórico onde não se pode mais diferenciar o que é construção daquilo que é ruína.

De 24 de março a 10 de abirl, será a temporada Missa Leiga (quinta, Sexta e Sábado às 21h e Domingo às 19h, para maiores de 12 anos. Ingressos: R$20,00 inteira / R$10,00 meia

Nesse espetáculo, o autor utiliza da estrutura das missas tridentinas (estrutura usada pela igreja Católica até os anos 60) o autor cria quadros que levam o público a refletir sobre a liberdade de pensamento e de culto. Faz com que se considere as liberdades em geral. Trata-se de um musical que convida o público a participar dos debates sociais dos dias atuais, assim como ocorreu no início dos anos 70. Sem se pegar no sentido religioso, por isto o nome Missa Leiga.

Dias 26 e 27, será a vez do espetáculo infantil gratuito (ingressos 1 h antes): “Bem do seu Tamanho com o núcleo Caboclinhas, sábado e domingo às 16h, Livre

Pequena demais para escutar a conversa de adulto ou bem grandinha para chegar em casa com a roupa toda suja? Qual seria, afinal, o verdadeiro tamanho da menina Helena? É a partir dessas situações que Helena começa a questionar o seu tamanho e o tamanho das coisas. Para tirar a dúvida, a menina sai pelo mundo com Bolão – seu Boi de Mamão feito do mamoeiro do quintal da sua casa – e encontra amigos que hora irão ajudá-la, hora irão confundi-la mais ainda. No final dessa aventura, a menina Helena, junto com seu Boi de Mamão, tem uma grande revelação.

Dia 27, por fim, haverá um Concerto da Orquestra Filarmônica de Santo Amaro, sob regência de Silvia Luisada. Serpa no domingo, às 11h, com duração de 1 hora e indicação Livre. Evento também gratuito, com ingressos 1h antes.

Serviço

Teatro Paulo Eiró

Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro. São Paulo/SP. – Tel: (11) 5686-8440 Acesso Metrô Adolfo Pinheiro.Os eventos cumprem todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. É obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação para entrar em qualquer evento.