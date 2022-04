Pátios de compostagem tem atividades de educação ambiental

Os Pátios de Compostagem administrados pela Prefeitura de São Paulo retornaram com as atividades de educação ambientação com visitas monitoradas para crianças com idade a partir dos seis anos e adultos, desde o final do ano passado.

Durante o passeio, os participantes conhecem o pátio, o setor de recebimento de FLV (frutas, verduras e legumes), as leiras de compostagem e recebem informações sobre o processo completo de compostagem.

As abordagens são feitas de formas diferentes de acordo com as faixas etárias e do conhecimento de cada um. O trabalho é direcionado tanto para estudantes, quanto para pessoas que não conhecem o processo, técnicos da área de meio ambiente e setor público, como outras secretarias e prefeituras interessados em conhecer o processo para reproduzir.

A iniciativa tem como objetivo demonstrar a importância do processo de gestão de resíduos dentro do contexto da cidade, promovendo o consumo consciente de alimentos, além de fomentar a economia circular que a compostagem gera.

Os interessados em participar das visitas monitoradas devem enviar um e-mail para compostagem@prefeitura.sp.gov.br para que os procedimentos sejam acordados.

Pátios de Compostagem

Ao todo, a cidade de São Paulo conta com cinco pátios. As unidades possuem capacidade de recebimento de até 15.000 toneladas de resíduos por ano, que irão gerar até 3.000 toneladas de composto, no mesmo período.

O composto gerado nos pátios é utilizado como insumo em jardins e praças públicas, por agricultores da cidade, em hortas comunitárias e projetos sociais e também está disponível para os moradores da cidade, gerando ganhos econômicos e ambientais significativos para o município, além de evitar o despejo de mais volume em aterros sanitários.

Endereços

◆ Pátio de Compostagem da Sé: Avenida dos Estados, nº 3300

◆ Pátio de Compostagem de Ermelino Matarazzo: Rua Eduardo Kiyoshi Shimuta, ao lado do nº 111

◆ Pátio de Compostagem da Mooca: Rua Cirino de Abreu, em frente ao nº 456

◆ Pátio de Compostagem de São Mateus: Rua Forte de Araxá, nº 409

◆ Pátio de Compostagem da Lapa: Av. José Maria de Faria, 48

Como retirar o composto orgânico?

Os saquinhos de composto orgânico são fornecidos gratuitamente pela Prefeitura. As solicitações de retirada podem ser feitas pelo email compostagem@prefeitura.sp.gov.br.

Como utilizar o composto?

Em caso de pequenos vasos, as chamadas plantas ornamentais, recomenda-se a utilização de 25% de composto orgânico. Já em escalas maiores, o composto deve ser misturado a terra na proporção de 3 kg por metro quadrado (Fonte: Embrapa).