Pastelarias tradicionais têm movimento constante

Sempre existe a feira livre, para quem gosta de saborear um pastel sequinho, feito na hora, crocante e com recheios variados. Mas, para quem mora na região de Vila Mariana e Saúde, há algumas pastelarias bem tradicionais que garantem, há muitos anos, que esse prazer não se limite aos dias e horários de feiras livres.

Elas têm lá suas diferenças na história, no estilo, mas todas atraem clientela em busca de uma das comidas de rua mais famosas na cena paulistana.

A mais antiga é a Changai. Uma pequena porta na Praça da Árvore, ela resiste desde 1948, muito antes da chegada do metrô. A decoração ainda é a mesma e os sabores oferecidos são apenas carne, palmito e queijo. Os fãs da casa, entretanto, garantem que não há nada a ser modificado ali.

Abre de segunda a sexta, das 8h às 20h, sábados até 19h30. Fecha aos domingos.

Fica na Praça General Serra Martins, 23. Outra bem famosa e antiga é a Yokoyama, que surgiu na Aclimação, na Rua Lins de Vasconcelos, ainda na década de 1960. Depois abriu outra loja na Rua Luís Góis, que ali permaneceu por muitos anos.

A loja da Aclimação continua no mesmo lugar, mas em Mirandópolis a Yokoyama agora ocupa um endereço diferente – Avenida Dr. Altino Arantes, 352.

Tem mais de 20 sabores, entre salgados e doces, inclusive um dos queridinhos da feira – o de pizza! Carne com ovo, bacalhau, palmito com camarão são apenas algumas das pedidas da casa. Abre de terça a domingo, das 10h às 22h.

Para quem curte aquele astral da feira livre, a melhor pedida pode ser a pastelaria Yamaguchi, na Praça da Árvore. Isso porque ali o espaço é pequeno, todo mundo come no balcão e, embora o movimento seja intenso, a rotatividade garante rapidez no atendimento. E o caldo de cana é a pedida preferida para beber.

Destaque também para os molhos oferecidos pela casa para jogar no recheio – muito elogiados pela clientela: de pimenta, alho e azeitona, todos de fabricação própria.

Fica na Avenida Jabaquara, 864. Abre de segunda a sexta, das 10 às 19h; sábados até 18h. Só fecha aos domingos.

Ainda nesse estilo que lembra feira, outra boa pedida é a pastelaria do HortiFruti União, na mesma Avenida Jabaquara, 2254. Tem pastéis salgados e doces, sucos e caldo de cana.

Outro endereço movimentado para os fãs de pastéis conhecerem é o da Croc 30, que fica na Rua Sena Madureira, 450, na Vila Mariana. Ali, o cardápio é mais elaborado e dividido em diferentes versões conforme o ingrediente principal: carnes, queijo, peixe, frango e diversos, que incluem opções com vegetais, como o de Abobrinha, que leva Abobrinha italiana refogada no azeite, queijo branco, tomate e orégano…

Entre as pedidas mais originais, tem o Mexicano, que leva Carne moída, feijão chili e cheddar. Além das opções doces, é claro, como os de banana, romeu e julieta, chocolate com morango…

Abre de segunda das 17h às 22h hs; terça a Sábado das 11h30 às 22h30; Domingo das 16h às 22h30. Fone: 5083-3001