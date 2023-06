Parquinho para primeira infância é inaugurado em praça no Ipiranga

Na capital paulista uma oportunidade única surge para os adultos que estimulam as crianças a inventarem suas brincadeiras. A Prefeitura de São Paulo criou o primeiro parque projetado para atender às necessidades das crianças em sua primeira infância.

Trata-se do play lúdico, um lugar para o desenvolvimento cognitivo e motor, voltado às crianças com até seis anos de idade. O parque funciona na Avenida Presidente Tancredo Neves,

Praça São Sebastião, no bairro do Ipiranga. Um segundo parque com a mesma filosofia, está em construção no bairro da Saúde.

Tudo no parque foi pensado para as crianças brincarem com liberdade e segurança. Logo na entrada, os portões têm um sistema que não deixa a criança escapar do espaço. As cores e formas presentes no parque estimulam a imaginação, permitindo que criem seus próprios mundos mágicos e radicais. Os espaços contam com mesas, que podem servir como bancos, e escorregadores, que podem se transformar em pistas emocionantes para os mais aventureiros. Além disso, o piso monolítico, mais macio, foi instalado para amortecer impactos e garantir que as brincadeiras possam durar muito mais tempo. Esse tipo de piso não tem concreto. A aparência de emborrachado vem do micro revestimento asfáltico.

Enquanto as cores e formas incentivam a criatividade, a pista de pump track baby permite que as crianças desenvolvam suas capacidades esportivas. As pistas, com combinações de curvas suaves, foram projetadas exclusivamente para crianças, proporcionando muita emoção e diversão com patins, bicicletas e patinetes. É só entrar e brincar!

O play lúdico tem o propósito de fortalecer o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, promovendo brincadeiras e interações com outras crianças. Por isso, os espaços livres são tão importantes quanto os obstáculos, pois é neles que as brincadeiras em grupo se desenvolvem, estimulando as interações sociais.

A revitalização da Praça São Sebastião adaptou o espaço às árvores existentes no local, tornando o ambiente não apenas bonito, mas também agradável do ponto de vista climático. A praça também possui um espaço para cachorros e brinquedos adequados para crianças acima de 6 anos, atendendo a toda a família.

O play lúdico foi desenvolvido pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e levou cinco meses para ser concluído. Para Camila Nabor Câmara, mãe de quatro crianças com idades entre 1 e 16 anos, “o espaço chegou em um momento excelente, durante o início das férias escolares. Aqui é perto de casa, então eles podem brincar, gastar energia e se divertir muito. Eu adorei este lugar!”

Já para Théo Câmara Valeriano, filho de Camila e com 6 anos de idade, a nota para a revitalização do local vai muito além de dez. O Play lúdico merece “1942”, que é o maior número que o Théo sabe contar.