Parques estão com horário expandido

A vacinação avança, os casos de covid – em especial graves, internações e óbitos – e as regras de isolamento social são flexibilizadas. A tendência é que, aos poucos e ainda seguindo protocolos de segurança, trabalho e aulas voltem a ocorrer presencialmente ou a interação social aumente. Nesse cenário, a atividade física e o contato com a natureza têm se mostrado essenciais para manter saúde do corpo e mente.

Com o anúncio dessa semana das futuras flexibilizações, o Governo do Estado informou ainda que a partir deste domingo, 1 de agoso, os parques urbanos e unidades de conservação estaduais voltam a operar em horário integral. A lista completa de áreas verdes com visitação liberada e seus respectivos horários está disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (infraestruturameio

ambiente.sp.gov.br ).

Municipais

Já desde o sábado passado, 24 de julho, também os 109 parques municipais estão seus horários ampliados até 23h. Vale ressaltar que continua obrigatório o uso de máscara e o respeito à regra de distanciamento social, além dos bebedouros que permanecem interditados. É realizada a contagem de frequentadores na entrada dos parques.

A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) orienta os frequentadores quanto às restrições, a fim de conter qualquer tipo de aglomeração nos espaços. O uso dos parquinhos infantis e equipamentos de ginástica estão autorizados, mas a Secretaria do Verde e Meio Ambiente recomenda que sejam utilizados com consciência, e que os frequentadores evitem a prática de atividades em grupo que possam causar aglomerações no interior dos parques.

Já a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) informou que os Centros Esportivos e os Clubes da Comunidade (CDCs) estão autorizados a funcionar em seus horários tradicionais. O CERET e o Parque das Bicicletas vão estar abertos das 6h às 22h novamente. Nos Clubes da Comunidade (CDCs), cada administrador do equipamento poderá definir o horário de funcionamento.

A SEME lembra que a prática de esportes coletivos permanece proibida nos CEs e CDCs. Os equipamentos deverão ser usados majoritariamente para caminhadas e esportes individuais como tênis, gateball e corridas. Além do Parque das Bicicletas, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer passa a permitir ao paulistano andar de bike nos Centros Esportivos, inclusive no CERET, desde que os equipamentos tenham áreas próprias para a prática do esporte.

As equipes de segurança e da administração não permitirão aglomerações. A lotação máxima permitida passa a ser de 80%. Os usuários deverão respeitar os protocolos sanitários. O atendimento ao público (tais como atendimento na Secretaria, atendimento ao munícipe pelo Coordenador, entre outros) será realizado através de agendamento prévio via telefone do Centro Esportivo.

Futuro

O Governo do Estado também anunciou que em 17 de agosto deve ser anunciada, a se manter o ritmo de queda na infecção por Covid, a autorização para utilização integral dos estabelecimentos comerciais e também dos parques e equipamentos esportivos ou culturais. Eventos e casas noturnas ainda serão avaliados por uma agenda de testes.

Tanto a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer quanto a do Verde e Meio Ambiente informaram que a eventual flexibilização para prática de esportes coletivos ou liberação de presença até 100% nos equipamentos será estudada e anunciada apenas quando as novas regras forem confirmadas.