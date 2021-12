Parque Ibirapuera tem opções em lazer e gastronomia

Quem está procurando um programa que mescle arte, cultura, gastronomia e, claro, Natal, pode planejar uma visita ao Parque do Ibirapuera.

Além do evento Natal no Parque, com árvores e projeções ao redor do lago, o parque conta com programação intensa para ser curtida em qualquer dia e horário.

Além das exposições e museus – Mam, Bienal, Museu Afro – uma dica legal é conferir as múltiplas sessões disponíveis no Planetário Ibirapuera, que segue com o espetáculo “Da Terra Ao Universo”, uma viagem deslumbrante através do espaço e do tempo que transmite, por meio de imagens e sons, o universo revelado pela ciência.

Além de inundar a cúpula em projeção fulldome, cada sessão tem aproximadamente 35 minutos e é recomendada para público acima de 5 anos. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 30,00 e podem ser adquiridos pelo site .

Vale ressaltar que o Planetário Ibirapuera segue todos os protocolos de segurança do Plano São Paulo contra a Covid-19. O uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e não será permitida a entrada de visitantes com alimentos e/ou bebidas para evitar a necessidade de retirada da máscara. É necessário chegar com antecedência de 30 minutos e não é permitida a entrada após a abertura da sessão.

Para acesso ao local do evento é obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19, com no mínimo a primeira dose. O comprovante pode ser físico ou digital (disponível nos aplicativos conecte SUS, Poupatempo Digital e E-saúde SP).

Gastronomia

O Parque também tem avançado em termos de opções gastronômicas. Para qualquer momento, há os endedores autônomos de bebidas, água de coco, alimentos e brinquedos, que atuam durante todo o horário de funcionamento do parque, das 5h às 23h.

E tem mais:

Lanchonetes – Sabor Ibira e Madureira estão abertos das 7h às 20h. O Sabor Ibira (fotos), agora, oferece cervejas em seu menu, mas não é permitida a saída com garrafas de bebidas alcoólicas do espaço.

Quiosques – Casa do Pão de Queijo, das 7h às 19h; Nutty Bavarian, das 7h30 às 20h; Oakberry, das 8h às 22h; Bacio di Latte e Pipoca no Parque, das 8h às 20h.

Restaurante – Prêt MAM (Restaurante) funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 16h, e aos sábados, domingo e feriados, das 12h30 às 17h.

Cafés – Pão Bienal, funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 16h, e de sexta a domingo, das 8h às 18h, e Prêt MAM (Café) atende todos os dias, das 10h às 16h.