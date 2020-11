Parque Ibirapuera ganha unidade do Madureira Sucos

Depois do museu de Artes Contemporâneas – Mac/Usp, do Café do Mam, chegou a vez de o próprio parque Ibirapuera ganhar uma opção gastronômica de respeito.

Agora, o restaurante Madureira Sucos, conhecido por seu espírito carioca e pelas comidinhas saudáveis, está abrindo uma unidade dentro do Parque.

A mudança faz parte do processo de concessão do parque, que passou a ser administrado pela iniciativa privada em outubro. Segundo a Urbia, concessionária que administrará o parque pelos próximos 35 nos, a chegada do Madureira vai ampliar as opções de alimentação para os frequentadores do Parque.

Ali serão servidas as principais refeições do dia como café da manhã, almoço e jantar, mas também lanches rápidos, sucos, saladas… O restaurante estará localizado próximo à Praça da Paz, com entrada pelo Portão 8, e funcionará de segunda a domingo, das 6h às 21h.

Inicialmente a unidade terá capacidade para 80 lugares, com possibilidade de aumento para 120 lugares. O restaurante, em formato de quiosque, terá 50 metros quadrados. O cardápio é dedicado a comida saborosa e saudável, com pratos preparados na hora, garantindo o frescor de uma boa refeição.

De acordo com um dos sócios do Madureira Sucos, Fabio Prado, tem produtos exclusivos para o público do parque. “Estamos levando exclusivamente para o quiosque do Madureira novidades que faltam no passeio ao parque como mate gelado, garapa, milho verde, espetinhos, sorvete de açaí, biscoitos e salgadinhos saudáveis”, revela Fabio Prado.

Segundo Prado, o restaurante do Parque Ibirapuera deverá receber investimentos na ordem de R$ 600 mil. “Essa unidade vem para somar a experiência dos frequentadores no parque, não é só mais um lugar para refeições, mas um ponto de parada para contemplar esse clima que só o Ibira tem”, destaca o empresário.

Entre os diferenciais oferecidos pela unidade estão box de pic nic, com alimentos frescos e práticos, típicos de lanches ao ar livre, além de bebidas e toalha temática retornável, e cardápio e serviço de festas infantis. Todos os itens são de material biodegradável.

“Nosso objetivo é oferecer um mix de restaurantes e lanchonetes capaz de atender a diversidade de público que frequenta o Parque, trazendo a melhor qualidade existente no mercado de forma acessível aos mais variados gostos”, explica Samuel Lloyd, diretor da Urbia Gestão de Parques.

Segundo o executivo, a Urbia pretender ter estabelecimentos que atendam a todos os paladares. “A Urbia vai transformar o parque em um destino gastronômico com foco na alimentação saudável e na cultura. O Madureira é o primeiro de uma série de novas parcerias que trarão mais conforto aos visitantes”, conclui Samuel.

Para o Parque Ibirapuera estão previstas também feiras sazonais ligadas à alimentação saudável, sustentável e de qualidade.