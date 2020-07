Parque do Ibirapuera reaberto tem grande movimento

É só de segunda a sexta e ainda assim com horário limitado das 6h às 16h. Mas já foi o suficiente para haver grande movimentação pelo Ibirapuera. Mais visitado parque da cidade, o Ibirapuera agora tem controle do número de visitantes na entrada, exigência do uso de máscaras, quadras interditadas, assim como playgrounds e aparelhos de ginástica.

O Parque do Ibirapuera recebeu totens de álcool em gel e banners com orientações aos frequentadores para que todos consigam se divertir e praticar exercícios com segurança durante a pandemia.

Para garantir a segurança dos visitantes, o local conta com vigilantes que orientam a entrada, com máscara obrigatória, pelos portões 2, 3, 5, 7, e 9. Os profissionais também são responsáveis por fazer a contagem de usuários. São permitidas atividades de caminhada, ciclismo e corrida.

“Os locais onde possa haver concentração de pessoas foram isolados. São cuidados que nós tivemos para proteger a população e permitir que ela possa usufruir o espaço de uma maneira segura”, afirma Heraldo Guiaro, diretor técnico do Parque Ibirapuera.

Dos 106 parques municipais, 70 estão reabertos – na zona sul paulistana, além do Ibirapuera, estão abertos outros dois parques bem procurados – o Aclimação e o Independência. Já os Parques do Chuvisco, Lina e Paulo Raia e o Nabuco, no Jabaquara, estão com portões fechados ao público, ainda. Esses parques abrem apenas das 10h às 16h, de 2ª a 6ª.