Parque da Independência foi reformado

Em 2022, celebra-se o bicentenário da Independência, ou seja, são 200 anos desde o dia em que foi decretada por Dom Pedro I o fim do Brasil Colônia de Portugal – o país passaria a ser autônomo. O grito da Independência, que é celebrado até no hino nacional, teria ocorrido às margens do Rio Ipiranga onde hoje há o Parque da Independência e nas proximidades do Museu do Ipiranga que também será reaberto nos próximos dias, depois de quase 10 anos fechado para reforma.

A Prefeitura paulistana também recuperou o Parque onde, para além do tradicional desfile cívico e programação cultural, haverá atrações por conta da modernização dessa imensa área verde

Com investimento superior a R$ 11 milhões, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente fez adequações em bancos, lixeiras, pistas de cooper, acessos, sanitários públicos, refeitórios e vestiários dos funcionários dos parques. No parquinho serão trocados todos os brinquedos, com a instalação também de aparelhos inclusivos, bem como piso para absorção de impacto. O parque será ampliado em aproximadamente 45 mil m² de um total de 206 mil m², na área situada no cruzamento entre a Rua Bom Pastor e a Rua dos Sorocabanos.

Haverá pista de skate, aparelhos de ginástica, parquinho, edifício administrativo, sanitários públicos e sala multiuso acessíveis, além de rota para pessoas com deficiência composta por planos inclinados, rampas e caminhos em deck de madeira plástica e concreto desempenado. Isso garantirá a conexão entre as principais áreas de intervenção e o acesso à “Casa do Grito” e à área do Monumento.

Este espaço também passa por melhorias nas edificações, acessibilidade e climatização, por parte da SPObras. No “Monumento à Independência”, a reforma e conservação contemplam atividades de limpeza dos granitos, correção de problemas de infiltrações, troca do sistema de ar-condicionado, readequação dos banheiros, novas instalações elétricas e melhoria das condições de acessibilidade. Há, ainda, a readequação dos níveis existentes no espaço expositivo interno, incluindo a instalação de uma plataforma elevatória para possibilitar o acesso ao nível da “Cripta Imperial”.

Serviços gerais são executados no pátio externo junto ao Monumento, como a readequação da geometria do local. Também estão sendo implantados dois jardins de chuva junto ao pátio para resolver o problema do acúmulo de águas pluviais, que são destinados a reter e absorver o escoamento da água da chuva que flui de telhados, pátios, gramados, calçadas e ruas. As peças quebradas do piso de granito já foram substituídas por outras equivalentes.

A “Casa do Grito” conta com a recuperação de trincas existentes, aplicação de nova pintura da edificação e a abertura de novos acessos externos. Os dois mirantes localizados na área estavam danificados e também estão sendo recuperados.

O prefeito Ricardo Nunes fez uma visita técnica no espaço, na manhã desta segunda-feira (29), e destacou que a reabertura do Museu será um grande presente para população de São Paulo. “Vai vir gente do mundo inteiro visitar o nosso Museu do Ipiranga”, afirmou.

Jardim Francês

Com a finalização das obras de ampliação e restauro do Museu do Ipiranga em setembro deste ano, o Brasil ganhará um dos mais completos e modernos museus da América Latina. Nos últimos três anos, o Museu passou por uma reforma que angariou o maior valor já captado entre a iniciativa privada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A expectativa é de que, após as obras, o novo museu passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano.

O custo total da obra foi de R$ 235 milhões. Foram feitos aportes pelo Governo do Estado e parte por empresas, mas sem incentivo fiscal. O governo estadual investiu R$ 34 milhões no museu, dos quais R$ 15 milhões foram no Edifício Monumento e R$ 19 milhões no Jardim Francês.

A obra é executada em duas grandes frentes: restauro do Edifício-Monumento e construção de um edifício ampliação. O projeto incluiu a modernização e ampliação do espaço que passa a ser totalmente acessível; 3.500 obras do acervo passaram por restauro e ganharão recursos multissensoriais nas mostras da reabertura. Prezando pela integridade do conjunto, o Novo Museu do Ipiranga também terá restaurado o Jardim Francês, localizado em frente ao Edifício-Monumento. Estimada em R$ 19 milhões e custeada pelo Governo do Estado, a obra previu a restauração de toda a área construída e de paisagismo.

Fauna e Flora

O Parque Independência é rico também em espécies da fauna e flora. Já foram identificadas 160 espécies arbóreas, metade nativa da cidade de São Paulo e 39% tidas como exóticas. Destacam-se a araucária, o pau-ferro, a paineira, a árvore-da-borracha e o amendoim-acácia, usados no paisagismo.

Já a fauna tem o registro de 94 espécies, sendo 73 de aves e quatro mamíferos. Há 14 tipos de borboletas também catalogados. Entre os mamíferos, estão a preguiça-de-três-dedos, o gambá-de-orelha-preta e os saguis-de-tufo-branco e de-tufo-reto. O lugar é ótimo para avistar papagaios, periquitos, maracanãs e tuins, além de pica-paus e pássaros da família do bem-te-vi.