Parque da Independência é ampliado

Pista de skate, aparelhos de ginástica, parquinho, edifício administrativo, sanitários públicos e sala multiúso acessíveis, além de rota para pessoas com deficiência composta por planos inclinados, rampas e caminhos em deck, que garantem a conexão entre as principais áreas de intervenção e o acesso à “Casa do Grito” e à área do Monumento à Independência do Brasil. Essas são algumas das novidades na ampliação do Parque Independência, no Ipiranga. Foram adicionados cerca de 25 mil metros quadrados e investidos R$ 6,6 milhões, e a área tem agora 186 mil metros quadrados, com investimento total de R$ 12,6 milhões.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, visitou o parque e elogiou a infraestrutura do local. “As pessoas poderão fazer suas caminhadas, tem área para fazer atividades esportivas e ainda preservando toda a questão ambiental. É uma alegria para todas as pessoas, não só do bairro do Ipiranga, mas para quem vem visitar o Museu do Ipiranga, que tem sido um grande ícone de visitação da nossa cidade”, destacou o prefeito.

O local da nova área foi sede do Instituto Bom Pastor (IBP) entre 1897 e 1971. Administrado por religiosas da Congregação do Bom Pastor de Angers, foi voltado a abrigar e educar meninas e mulheres.

O conjunto edificado foi demolido em 1995 e em 2008 o terreno passou a ser do poder público. Em 2023, foram concluídos os estudos arqueológicos dali e os remanescentes das estruturas originais do edifício, preservados, como o muro de contenção, além de objetos do cotidiano do IBP, como fragmentos de vidros, louças, metais e plásticos.

“Temos um lugar integralmente acessível, com área de preservação histórica, com tudo de modernamente o que é preciso ter num parque e além de todas as questões do meio ambiente”, disse o secretário do Verde e do Meio Ambiente, Rodrigo Ravena.

Casa do Grito e Museu do Ipiranga fazem parte do passeio na região

A “Casa do Grito” teve no ano passado a recuperação de trincas e aplicação de nova pintura da edificação. A reforma e conservação do Monumento à Independência foram feitas pela SPObras e contemplam os serviços de fechamento do teto da Cripta Imperial, resgatando sua condição original, bem como a recuperação de dois mirantes. O fechamento do teto da Cripta já foi concluído e o trabalho de recuperação dos mirantes está em andamento e deve ser finalizado em agosto.

Com a finalização das obras de ampliação e restauro do Museu do Ipiranga em setembro passado, o Brasil ganhou um dos mais completos e modernos museus da América Latina. O museu passou por uma reforma que angariou o maior valor já captado entre a iniciativa privada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. O custo da reforma foi estimado em R$ 211 milhões – além dos recursos incentivados, há investimentos privados sem incentivo fiscal e também aportes públicos.