Parque Cientec reabre áreas externas

Domingo tem meliponário: evento especial com abelhas sem ferrão

Depois de quase dois anos fechado ao público, um dos destinos mais interessantes na zona sul paulistana para praticar turismo de natureza, cultura e aprendizado em ciência reabre, ainda que parcialmente. Localizado na Água Funda, o Parque CienTec USP reabre as portas ao público, por enquanto oferece apenas atrações externas – os ambientes fechados ainda não estarão disponíveis para visitação, como é o caso do planetário.

Importante também apontar que, para entrar no parque, é obrigatório o cumprimento dos seguintes protocolos sanitários: apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo vacinal contra a covid completo (exceto para menores de 18 anos) e uso de máscara durante toda a visita. Além disso será aferida a temperatura na portaria e no caso de apresentar estado febril o visitante não poderá entrar.

O Parque abre das 09 às 17h (entrada até 16h) de segunda a sábado (e alguns domingos). A entrada nesse momento será permitida apenas pela portaria 1 (fachada principal do parque). Ainda não estão sendo realizados agendamentos para escolas.

Neste final de ano, o Cientec também está aberto dias 05 de dezembro e dia 19 de dezembro.

Abelhas

Nesse domingo, dia 5, das 9h às 13h, acontece o projeto Tem Abelha no Meu Jardim. É um passeio ecológico, com café da manhã colaborativo e visita ao meliponário (coleção de colmeias), junto às abelhas nativas sem ferrão do Parque de Ciência e Tecnologia (Cientec) da USP. A proposta é ensinar, na prática, sobre as abelhas nativas do Brasil, e promover a cultura da criação e conservação das abelhas sem ferrão.

O Cientec fica em frente ao zoológico de São Paulo, conta com estacionamento para os visitantes. Além de um bate papo sobre as abelhas, haverá caminhada ecológica na Trilha das Fontes do Ipiranga. Sob a temática da água, a trilha na mata visita as fontes, o meliponário e leva o público a uma caminhada de observação das plantas da mata nativa, seus processos e adaptações e suas relações com as mudanças climáticas.

Os participantes podem levar doces, salgados e sua própria caneca para participar do café da manhã colaborativo.

Outros espaços

O passeio também vale a pena, seja no domingo ou outras datas, para conferir outros espaços externos do Parque. Alguns deles, entretanto, dependem de mediadores e é preciso conferir, ao chegar ao parque, se eles estão disponíveis na data,

– Alameda do Sistema Solar: uma instalação ao ar livre, entre a portaria principal do Parque CienTec e o planetário. Esta representação artística do Sol, planetas e satélites, contém informações científicas selecionadas sobre cada um destes corpos celestes.

– Jardim da Física: A idéia é aprender Física brincando, demonstrando seus princípios em equipamentos interativos, operados pelos visitantes e acompanhados pelos mediadores, como o giroscópio humano, a concha acústica e a esfera de granito.

– Meteorologia: A estação meteorológica mais antiga em atividade no Estado de São Paulo está localizada no Parque CienTec. Os visitantes conhecem equipamentos e registros históricos.

Espaço Geofísica: É possível conhecer a estrutura interna do planeta, terremotos, vulcões, descobrir como os continentes se deslocam.

Trilha do Lago: Contato com o ecossistema da Mata Atlântica e a contemplação de algumas espécies nativas da flora e da fauna. Necessário o uso de calçado fechado e calça.

Serviço:

Parque Cientec USP

Av. Miguel Estefano, 4200 – em frente ao zoológico de São Paulo