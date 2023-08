Paróquia N.S. Saúde tem nome relacionado a dois endereços

A história das paróquias paulistanas está intimamente ligada ao crescimento da cidade. Aliás, desde o nascimento a cidade tem conexão histórica com a Igreja Católica, como na missa de 25 de janeiro de 1659, no Pátio do Colégio onde foi rezada uma missa. Pela região de Vila Mariana, Jabaquara, Saúde e Cursino, também há várias histórias ligadas ao surgimento dos bairros. Uma delas é a Paróquia Nossa Senhora da Saúde, que no próximo dia 15 de agosto celebra o dia de sua Padroeira e, por conta disso, tem programação especial de missas, eventos e procissão.

A origem da paróquia acaba desvendando a origem do nome de diferentes pontos de interesse turístico e histórico da região.

No início do século XX, o local era um ponto de parada de tropeiros que seguiam em direção a Santo Amaro ou mesmo ao litoral. Ali, foi construída uma Cruz e a região era conhecida como Cruz das Almas ou Santa Cruz. A tradição se fortaleceu e acabou levando à construção de uma pequena capela, em 1917, que tinha como padroeira já Nossa Senhora da Saúde.

Vale ressaltar que nessa época a região era bem deserta, pouco habitada e toda a área se tornou conhecida como “Saúde”. Atualmente, entretanto, a Igreja Nossa Senhora da Saúde, que tem uma torre famosa e de igual importância arquitetônica e histórica, está sediada dentro da área oficial do distrito Vila Mariana e não Saúde, que começa apenas na Rua Loefgreen, direção bairro. Também no início do século passado a região ganhou um “bosque”, de propriedade da Companhia Antartica de bebidas, na região onde está hoje a estação Praça da Árvore e a avenida Bosque da Saúde, onde famílias de funcionários passavam seus dias de folga.