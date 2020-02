Parcães da Zona Sul são opção para passeio da família com animais

Já sabe o que vai fazer no fim de semana? Tem horários livres diariamente? Aproveite os parcães, que são parques com área especialmente destinada a passeios com seus cachorros, em que eles inclusive podem interagir com outros animais. Aliás, por isso mesmo, vale lembrar que os animais precisam ser dóceis e que os donos devem estar atentos e se responsabilizar por eles.

São 50 espaços públicos gratuitos assim por toda a cidade, 19 só na zona sul.

Os locais são gratuitos. As restrições aos “ocupantes caninos” são as de cunho legal, pois a Lei nº 11.531, de 11/11/2003, exige que raças consideradas mais agressivas, como mastim napolitano, pitbull, rottweiller, american stafforshire terrier e animais com raças derivadas das indicadas devem usar focinheira, mesmo que os cães sejam dóceis.

Também devem ser observadas algumas regras básicas como por exemplo: o recolhimento rápido das fezes dos cachorros para diminuir a possibilidade de uma eventual contaminação do solo. O cão também deve ter carteira de vacinas em dia, ser tratado com antipulgas e anticarrapatos.

Dicas importantes:

• Os donos são legalmente responsáveis pelas ações e comportamentos dos seus cães, em todos os momentos.

• Ao entrar ou sair do espaço, os cães devem estar presos à guia.

• Não são permitidos filhotes de até quatro meses, fêmeas no cio e cães agressivos.

• Evite passear com os bichinhos nos horários de sol forte. O asfalto pode queimar a patinha deles.

• Não são permitidos adestradores realizando atividades comerciais.

• Não é permitido entrar com alimentos, tanto para cães como para seus donos.

• Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto.

De acordo com a Lei 13.131/2001, regulamentada pelo Decreto nº 41.685/2002, todo proprietário de animal é obrigado a vacinar seu cão ou gato contra a raiva.

Além disso, ao ser conduzido em vias e logradouros públicos, eles devem obrigatoriamente usar coleira e guia. Em caso de descumprimeto dessa regra, o infrator está sujeito a multa de R$ 100 (cem reais), por animal.

A mesma lei obriga o condutor de um animal a recolher o cocô das ruas e proíbe a permanência de animais soltos, bem como toda e qualquer prática de adestramento em vias e logradouros públicos ou locais de livre acesso ao público.

Parcães na Zona Sul

Subprefeitura Capela do Socorro: Praça Marcelo Costa Tavares; Praça José Gomes da Silva Neto; Praça René Ernani Toccheton; Praça Cecília Apolinário Trapiá; Praça Geraldo Sylvestre Pacheco.

• Subprefeitura Ipiranga: Jardim Santa Cruz; Vergueiro; Abrahão Mussa;

• Subprefeitura Santo Amaro: Praça Vila Cruzeiro;

• Subprefeitura Vila Mariana: Praça Antonio Borges de Almeida – em reforma; Praça Cidade de Milão; Praça Nossa Senhora Aparecida; Praça Rosa Alves da Silva – em reforma; Praça Giordano Bruno; Praça Pereira Coutinho; Praça São Francisco da Glória; Praça Ayrton Senna; Praça Alexandre Cabanel – em construção; Praça Coronel Fernandes de Lima – em construção