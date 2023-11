Paraíso terá exposição com foco em produção de mel

A Praça Oswaldo Cruz – localizada na região da Avenida Paulista, um dos principais cartões-postais da cidade – receberá um evento inédito no dia 12 de novembro (domingo), das 10h às 18h: a Expo Mel Brasil.

Promovida pela ONG Instituto Ajude o Pantanal Oficial, que atua no combate à fome e a pobreza e tem como missão impactar vidas com as construções de moradias em terras indígenas no Pantanal em Mato Grosso do Sul, a feira contará com 15 produtores de mel em prol da Apicultura e Meliponicultura de diferentes regiões do Brasil.

Conforme explica a presidente da ONG e responsável e responsável pelo evento, Rita Pescuma, esta primeira edição tem a missão de fomentar o comércio de mel existente no país e apresentar os mais diversos produtos provenientes dele, tais como meles multifloral, orgânico e composto, própolis, pólen, cera de abelha, favos de mel, cosméticos, balas, biscoitos, pães, bolos, cafés, chás, queijos artesanais, cervejas e hidromel, entre outros.

Sendo assim, o evento contará com a participação de associações, instituições, empreendedores em geral e empresários da apicultura e meliponicultura para apresentar ao público o que há de melhor no setor de méis e derivados. “O principal objetivo da Expo Mel Brasil é promover a apicultura , a meliponicultura a produção de mel em todos os segmentos , fornecendo um espaço no qual apicultores e meliponicultores, pesquisadores e empresas do setor possam se reunir, interagir e divulgar a importância de abelhas para o ecossistema ”, complementa a idealizadora.

Expositores variados

Dentre os participantes estarão Apicultura Garner, marca da Família Garner desde 1964, que não só produz produtos, mas trabalha com muito amor, contribuindo para a preservação do meio ambiente e desenvolve um produto de alta qualidade; a AirbnBee, um empreendimento focado na conservação da biodiversidade, que atua na difusão de conhecimento e na propagação de abelhas nativas e tem como missão a reconexão do nosso povo com as abelhas nativas, de mostrar que o Brasil tem uma imensa biodiversidade que precisa ser valorizada, que nossas abelhas são imprescindíveis para a saúde dos ecossistemas, e, além de tudo ainda nos oferecem produtos que são verdadeiros tesouros. Ao disseminar o conhecimento e propagar o gosto pela meliponicultura, eles promovem a valorização da nossa sociobiodiversidade e contribuem para a conservação das nossas abelhas nativas que são responsáveis por um serviço ecossistêmico de tão grande importância: a polinização.

Melipólis Brasil, uma ideia no âmbito da sustentabilidade e da educação ambiental, focada na meliponicultora, também estará na Praça. Outra marca que já confirmou presença é a Damata Mel, que se destaca pelas suas floradas distintas, com ênfase em dois tipos de mel: o Mel Silvestre e o Mel de Cipó Uva. Esses néctares variam não apenas em sabor, mas também em aroma, cor e composição, de acordo com as diferentes flores das quais as abelhas extraem seu néctar.