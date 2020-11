Para visitar Casa das Rosas, é preciso agendar pela internet

A Casa das Rosas, no Paraíso, é considerada um reduto de paz e cultura por seus fãs. O espaço esteve fechado durante toda quarentena mas reabriu junto com outros endereços da cena paulistana, com a entrada na fase verde.

Ainda assim, há muitas regras para quem quer visitar o espaço. O número de pessoas é restrito e por isso os interessados precisam agendar previamente pela internet.

O museu está aberto para visitação de quarta a sábado, das 12h às 16h.

Como visitar?

Para ter acesso à visita, você terá de agendar um dia e horário pela internet, no link: bit.ly/369Hygl.

Cada visita deverá durar cerca de 45 minutos, reservando-se um intervalo de 15 minutos entre uma visita e outra para preparo e higienização do ambiente. As visitas ocorrerão, portanto, de hora em hora e só são aceitos 10 visitantes por hora.

É importante chegar alguns minutos antes do horário. Caso haja atraso, o interessado poderá entrar até, no máximo,15 minutos após o horário de início da visita.

Esgotado este período, a vaga e as de seus acompanhantes será destinada para pessoas à espera de uma oportunidade para fazer agendamento presencial.

No local, mantenha distanciamento e siga as orientações para os cuidados necessários durante a visita. A temperatura de todos é conferida na entrada e algumas perguntas serão feitas. É imprescindível o uso de mácara e a higienização das mãos ao entrar no museu. Antes de sair, deverá higienizar novamente as mãos.

Online

Para pessoas dos grupos de risco, quem está com sintomas ou mesmo para quem ainda não se sente seguro em frequentar espaços públicos, a sugestão é acompanhar a ampla programação online que a Casa das Rosas mantém.

Em novembro, haverá uma série de encontros sobre gênero, poesia concreta e as transformações de uma residência em um museu-casa.

As conversas serão transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube das três instituições, sempre a partir das 16h30.

Nos dias 7 e 14 de novembro, o museu realiza o curso “Educação pela poesia das coisas”, direcionado para professores e educadores em geral via Google Meet. Aos sábados, das 15h às 17h, Alexandra Rocha, coordenadora do Núcleo Educativo da Rede de Museus-Casas Literários de São Paulo, e Julio Mendonça, coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos, apresentarão a poesia de Haroldo de Campos – patrono da Casa das Rosas, ensaísta, tradutor e um dos criadores da poesia concreta. A atividade também irá propor modos de sua aplicação em ações educativas. As inscrições estão abertas pelo site do museu.

No dia 21, 15h, haverá também um recital de poesia online. Poetas de diversas gerações participam do evento online, para servirem doses altamente concentradas de poesia, agora em formato online. As performances ficam disponíveis nas redes sociais da Casa das Rosas. Não perca o expresso da poesia!

Os eventos serão transmitidos na página da Casa das Rosas no Facebook e no YouTube.

Mais informações no site casadasrosas.org.br. A Casa das Rosas fica na Avenida Paulista, 37. Telefone: 3285.6986.