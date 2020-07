Para jantar, só restaurantes dos shoppings podem receber clientes

Os restaurantes e bares já podem abrir as portas na cidade de São Paulo, entre 11h e 17h. De acordo com a Prefeitura, para a retomada segura das atividades, é importante evitar aglomerações e descuido da clientela – o que é mais comum em happy hours e jantares, quando as pessoas passam mais tempo nesses ambientes fazendo suas refeições, bebendo…

Mas, como o horário de reabertura dos shopping centers da capital é diferente – entre 16h e 22h, o Governo do Estado autorizou que as praças de alimentação recebem público sentado nesse mesmo horário.

Vale destacar, entretanto, que o número de lugares está reduzido, com muitas cadeiras e mesas interditadas para evitar proximidade física entre os clientes e aglomerações.

Nos shopping centers da região há, além das cadeiras em mesas nas praças de alimentação propriamente ditas, onde imperam as opções em fast food, alguns restaurantes – que também estarão seguindo rígidos protocolos de segurança e limitando a capacidade total de atendimento, ou seja, também não atingindo a lotação normal.

No Plaza Sul, entre as opções há Outback Steakhouse, Madero hamburgueria, Braugarten Cervejaria (cardápio alemão), e Pecorino (cardápio italiano). O centro de compras também conta com cafeterias com lugares próprios, fora da praça de alimentação, como a Manteigaria Lisboa (com quitutes portugueses) ou Starbucks (cafeteria).

No Shopping Metrô Santa Cruz, a clientela encontra lugares na hamburgueria A Chapa, na cafeteria Havana e na cervejaria Brau.

Já no Patio Paulista, os restaurantes com lugares próprios são o Poke Poke (havaiano), o Almanara (comida árabe), o Jig´s (grelhados e saladas), cervejaria Braumeister e o restaurante italiano Pecorino.

O uso de máscaras em todo o ambiente dos shopping centers é obrigatório e há limites de lotação não apenas nos próprios restaurantes e praças de alimentação mas também nos elevadores e distanciamento nas escadas rolantes. Os serviços de vallet estão suspensos.