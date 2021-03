Outono quente pede sorvetes caprichados? Descubra endereços!

As temperaturas estão altas, mesmo com a recente chegada do Outono. E, na verdade, embora os dias quentes peçam alimentos refrescantes, um bom sorvete é delicioso em qualquer clima, não é?

A região de Vila Mariana e Saúde concentra diversas sorveterias caprichadas, cada uma com um estilo e que formam um roteiro de delícias. Lembrando que, por conta da fase Emergencial, só delivery ou drive -thru: informe-se sobre possibilidade de retirada.

A Frutos do Cerrado é famosa por seus picolés com frutas típicas brasileiras. Legal que ali sempre tem alguma novidade, um novo sabor a ser descoberto – e tem sorvetes de massa, em potes também.

Sabores tradicionais como limão, uva e morango dividem espaço na geladeira com café, amora, araticum, cajamanga, graviola… Difícil relacionar tantas opções. Fica na Rua Áurea, 351. Telefone 5084-8014 ou WhatsApp 11 98222-6700

Para quem busca uma taça caprichadíssima, montagens com frutas, sundaes, sobremesas geladas, uma opção pode ser descobrir a Gelateria Primo Amore, na Rua Rio Grande, 631. Informe-se sobre o funcionamento pelo telefone e WhatsApp (11) 3672-6014.

Uma das opções na casa é a linda taça Fragola, com duas bolas de sorvete de creme, suspiros, chantilly cremoso e pedaços de morango e calda (foto acima). A casa ainda tem delícias montadas com Nutella, sorvete de Yakult, Amarena e sempre com a cremosidade de um sorvete italiano.

E que tal curtir um sorvete de casquinha, por delivery? Dá pra entregar, sim, a montagem é feita em casa para garantir aquela textura perfeita.

Ótima pedida é conferir os sorvetes artesanais e criativos da Wallnuts, que tem loja na Vila Mariana e na Vila Clementino. O que é um sorvete criativo? Bom basta relacionar alguns sabores da casa para entender: caramelo com sal, cardamomo com café, sorvete de mel, sorvete de banana caramelizada com bourbon, sorbet de pink lemonade, maracujá com gengibre… Os sorvetes tem base de leite e os sorbets podem ter base chocolate belga ou de frutas, ou seja, há opções veganas na casa.

Tem uma unidade na Rua Morgado de Mateus, 195B- telefone 5082-1824. e outra na Rua Luís Góis, 1607 – telefone 3805-3363