Outback tem cartões presente

Estar onde o cliente está. Assim é a estratégia da rede de restaurantes de temática australiana Outback Steakhouse que em um movimento pensado para proporcionar mais experiências inesquecíveis, acaba de aumentar sua atuação com gift cards físicos no país. E após entrar no Carrefour, anuncia a expansão dentro do varejo chegando também ao Big, Lojas Americanas, Posto Ipiranga, lojas de conveniência, drogarias e outros estabelecimentos. Mas o reforço dos canais de vendas presenciais de vale-presentes não aconteceu apenas nos pontos de venda varejistas: a rede de restaurantes também repaginou sua plataforma de vendas dos vales virtuais para uma melhor experiência de compra onde e quando os consumidores quiserem.

Lançado em dezembro de 2020, o Gift Card físico do Outback no varejo já celebra evolução. Em seis meses, a modalidade já representava 6% do faturamento da categoria de Gift Cards da marca. Com a expansão dos pontos de vendas, a expectativa é que a venda dos cartões físicos no varejo tenha representatividade de 10% até o final de 2022. Levando em consideração a venda no varejo somada à venda do cartão online feita pelo próprio Outback, a expectativa é um crescimento de 30% no faturamento da modalidade de gifts da marca em 2022 comparado à 2021. “Estamos reformulando toda a experiência dos Gift Cards do Outback para trazer mais praticidade tanto na compra quanto na utilização por parte de nossos consumidores. Somos pioneiros na modalidade no Brasil e queremos crescer oferecendo sempre um alto padrão para o nosso público, que já conhece nossos vales, mas que agora ganha mais opções de compra, seja de forma online ou no varejo.”, afirma Andréa França, gerente de Consumer Insights e Produtos Digitais da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback no Brasil.

Na prática, ambos os modelos funcionam como um cartão de crédito, no qual o cliente utiliza o valor em qualquer Outback físico do Brasil para viver uma experiência ou comemorar as festas de fim de ano. Basta apresentar o número do cartão na hora de pagar a conta e o saldo do presente será automaticamente abatido. “Acreditamos que estamos criando um novo hábito de consumo nos brasileiros, já que a prática é bem conhecida e aceita em outros países. Enxergamos um potencial enorme aqui e estamos animados com este novo produto para atender ao consumidor e trazer uma nova fonte de receita para a companhia”, finaliza Andrea.

O Gift Card Físico do Outback é o primeiro vale-presente do segmento de restaurantes no Brasil e pode ser encontrado no Carrefour, Big, Lojas Americanas, Posto Ipiranga, lojas de conveniência, drogarias e outros estabelecimentos. Já são mais de 2 mil pontos de venda pelo país, para que o cliente possa adquirir e levar para casa, em valores que vão de R$ 50 a R$ 300.

Já o Gift Card Virtual é uma opção online e funciona da mesma forma que o físico, tendo como diferença a praticidade em comprar, receber as informações, e compartilhar com presenteados, sem ter que sair de casa. É possível adquirir a modalidade pelo site, escolher o valor que deseja, recebendo a numeração, senha e validade, tudo pelo e-mail cadastrado.

O Outback Steakhouse possui 122 restaurantes no Brasil e está presente em 49 cidades, 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997.

Na região, conta com unidades nos Shopping Centers Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Pátio Paulista e ao lado do Shopping Ibirapuera.

Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.