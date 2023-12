Outback retoma campanha que presenteia clientes da rede

Atendendo aos pedidos dos consumidores, o Outback Steakhouse anuncia o retorno da sua famosa promoção “Canecas Outback” junto de grandes marcas AmBev. Depois de muita espera, os Outback Lovers poderão ser presenteados pela marca com um dos seis diferentes modelos customizados da icônica caneca congelada, em modelos exclusivos com as principais marcas de Chopp do Outback e frases divertidas, que remetem aos momentos de celebração compartilhados entre amigos e famílias no restaurante. A ação é uma parceria do Outback Brasil com a Brahma, a Colorado e o Guaraná Antarctica.

Para ganhar, é só pedir uma Jr. Ribs, a meia costela de porco ao molho barbecue mais famosa e amada do Brasil, e uma bebida – entre as opções, estão o Chopp Brahma® ou o Chopp Colorado® servidos na caneca congelada ou Guaraná Antárctica® refil. E para quem não consome proteína animal, há também a opção de substituir a tradicional Ribs pela Royal Plant Barbecue, sua versão 100% vegetal.

“Nossas canecas se tornaram mais do que apenas um objeto para consumo nos nossos restaurantes, elas são um verdadeiro item de desejo. E para estarmos cada vez mais perto de nossos clientes, decidimos trazer de volta essa promoção icônica que permite aos nossos clientes levar um pouco do #MomentoOutback para casa”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de Marketing e Vendas da Bloomin’ Brands Brasil.

“É na icônica caneca congelada do Outback que o nosso brinde acontece. Então, depois do sucesso da nossa parceria no Rodízio, Chopp Brahma, Chopp Colorado e Guaraná Antarctica se unem novamente à marca de temática australiana para trazerem mais motivos para os brasileiros brindarem com essa nova campanha”, diz Maria Rachel Carvalho, Gerente de MKT dos Clientes Nacionais AmBev.

A ação “Canecas Outback” tem início em 6 de novembro e estará disponível por tempo limitado e enquanto durarem os estoques nas unidades, não sendo válida para delivery ou pedidos para viagem. Para saber mais e conferir o regulamento, visite https://www.outback.com.br/canecas.

Na região de Vila Mariana e Jabaquara, há lojas Outback nos shopping centers Plaza Sul, Metrô Santa Cruz e Pátio Paulista, além de uma loja ao lado do Shopping Ibirapuera.