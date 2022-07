Oscarito e Grande Otelo estão em mostra na Cinemateca

Foi uma luta do setor artístico e também da vizinhança na Vila Mariana para reabrir a Cinemateca Brasileira.

Agora, esse importante espaço histórico e cultural do país, que abriga o maior acervo audiovisual da América Latina, está com programação cinematográfica, biblioteca aberta para consultas sob agendamento, e até os espaços abertos e livres podem ser visitados.

Vale lembrar que a área verde ao redor do prédio histórico é uma atração à parte, com instalações artísticas e espaço bem agradável e que pode ser visitado de segunda a domingo, das 8h às 18h.

A direção também lançou edital para que em breve seja instalada uma cafeteria dentro da Cinemateca.

Para acompanhar a programação cotidiana, o ideal é seguir as redes sociais: facebook.com/cinematecabr e instagram.com/cinemateca.brasileira.

Nesse fim de semana, a Cinemateca resgata a obra de dois grandes artistas brasileiros: Oscarito e Grande Otelo.

Entre os dias 15 e 17 de julho, a Cinemateca homenageia a maior dupla da comédia brasileira com a Mostra HOMENAGEM GRANDE OTELO & OSCARITO. Serão exibidos cinco longas-metragens, sendo o último filme da carreira de Grande Otelo: “KATHARSYS” — com apresentação do diretor Roberto Moura e do produtor Rodrigo Moraes —, e outros quatro clássicos do período da Atlântida. Confira a programação.

Durante a Mostra, a gastronomia ficará a cargo da DENDÊNGO dendengocomidabrasileira , especializada em culinária brasileira — comida de afeto e ancestralidade.

A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos uma hora antes das sessões.

A Mostra inicia às 19h, na Sala Grande Otelo, com a projeção do último longa-metragem da carreira de Grande Otelo: “KATHARSYS” (arquivo digital) — com apresentação do diretor Roberto Moura e do produtor Rodrigo Moraes.

Às 21h, na Área externa, projeção do longa-metragem “CARNAVAL ATLÂNTIDA” (arquivo digital).

A Mostra HOMENAGEM GRANDE OTELO & OSCARITO tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale.

O encontro cômico entre Oscarito e Grande Otelo nas telas de cinema garantiram o sucesso de várias chanchadas e ajudaram a estabelecer a Companhia Atlântida Cinematográfica como a maior produtora de filmes da época. Apesar de terem histórias de vida muito diferentes, ambos começaram suas carreiras artísticas no circo e no teatro. Talvez daí venha a comicidade do singular uso do corpo e da cadência única da fala dos dois.

Mostra HOMENAGEM GRANDE OTELO & OSCARITO

Cinemateca Brasileira | Sala Grande Otelo (210 lugares + 04 assentos para cadeirantes) | Área externa (400 lugares)

Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana