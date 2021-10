Os maiores clubes esportivos de São Paulo

Em São Paulo, os esportes são parte da cultura local. Principalmente o futebol tem marcado seu lugar enquanto símbolo, se tornando um elemento primordial da tradição paulistana. Conheça os maiores clubes esportivos dessa cidade.

Os esportes têm um lugar privilegiado no coração paulistano. Principalmente o futebol acabou se tornando símbolo da cidade, demarcando seu lugar entre os melhores do país.

O papel importantíssimo dos esportes para São Paulo motivou a cidade a se tornar abrigo de vários clubes, sendo que muitos nasceram nos bairros e em conversas de amigos, acabando por ganhar destaque com o passar dos anos.



Hoje, povoada por estádios mundialmente conhecidos, clubes com fama internacional e jogadores internacionalmente aclamados, São Paulo é considerada uma cidade onde o esporte é parte integrante do cotidiano, tanto em sua vida econômica quanto na variante social, cultural e tradicional.



Venha conhecer os principais clubes esportivos de São Paulo.



1. São Paulo Futebol Clube

É o time de futebol São Paulo por excelência. Além de tomar o nome da cidade, esse clube nasceu da união de outros dois: a Associação Atlética das Palmeiras e o Club Athlético Paulistano.



As três cores do clube – preto, branco e vermelho – são a representação dessa mesma união, tendo resultado no escudo desenhado por Walter Ostrich e que é o símbolo do time.



Esse time joga em casa no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (ou simplesmente Estádio do Morumbi), local onde se encontra também o Memorial do São Paulo FC.



Ao longo de sua história teve várias vitórias, sendo que podemos destacar títulos como as três vitórias no Mundial Interclubes da FIFA, as três Copas Libertadores da América, a Copa Conmebol, as vinte e uma vitórias do Campeonato Paulista, entre outras.

2. Nacional Atlético Clube

Impossível seria referir esportes em São Paulo sem falar do Nacional Atlético Clube, já que se acredita que em sua origem está a própria origem do futebol no Brasil, pelas mãos de Charles Miller, diretor da São Paulo Railway Co.



Esse clube venceu por duas vezes o Campeonato Paulista.

3. Clube Atlético Juventus

Com uma longa história, de fusão de clubes já existentes e com um pendor intercultural, esse clube acabou tendo seu nome em homenagem à famosa Juventus, de Turim.



Sua sede se encontra no Parque poliesportivo Mooca, sendo que joga em casa no Estádio do Pacaembu.

Esse estádio é ainda hoje considerado um impulsionador do futebol no Estado de São Paulo.

4. Sport Club Corinthians Paulista

Também de pendor intercultural e inspirado nos Corithians ingleses, encontramos o Sport Club Corinthians Paulista.



Sua casa atual, inaugurada no ano 2014, é a famosa Arena Corinthians, inaugurada pelo começo da Copa do Mundo FIFA.



Esse time venceu por duas vezes o Mundial Interclubes, tendo ainda entre suas vitórias a Copa Libertadores da América (1 vez), a Recopa Sul-Americana (1 vez), o Campeonato Brasileiro (6 vezes), a Copa do Brasil (3 vezes) e ainda a Supercopa do Brasil (1 vez); o Torneio Rio-São Paulo (5 vezes) e o Campeonato Paulista (27 vezes).