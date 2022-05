Opinião sobre o Amuletobet Casino – Avaliação completa 2022

Descubra quais são as vantagens e desvantagens do Amuletobet Casino e entenda se este cassino online merece a sua confiança.

Escolher um cassino online certo para a sua jornada em jogos de cassino se tornou uma tarefa bem mais complexa do que era há alguns anos. Isso aconteceu, pois o mercado cresceu de forma assustadora nos últimos cinco anos, atraindo cada vez mais grupos empresariais e grandes empresários que criaram centenas de plataformas de cassino online para disputar um pedaço do faturamento bilionário.

Com tantas opções em cassinos online oferecendo as mais diferentes vantagens, diversos jogadores acabam bem confusos sobre quais e, principalmente, como escolher um cassino online confiável e seguro. Afinal, temos de pensar também nos vários casos de fraudes e roubos de dados que são mais comuns do que acreditamos ser.

Para auxiliar os jogadores confusos, fazemos avaliações completas de cassinos online. E neste artigo, faremos uma avaliação de um cassino novato que vem chamando a atenção dos jogadores mais atentos, o amuletobet. Vamos ver se o Amuletobet Casino é confiável e seguro, além de listar as suas principais vantagens e desvantagens.

O Amuletobet Casino é confiável? É seguro?

A principal e mais importante pergunta que todo usuário deve se fazer antes de escolher e se cadastrar em um cassino online, é se esta plataforma é confiável e segura. Para que este usuário não tenha que se preocupar com roubo de dados ou jogos manipulados enquanto tenta se divertir em seus jogos preferidos de cassino online.

Para que estas perguntas sejam respondidas de forma satisfatória, três requisitos devem ser avaliados, vamos ver como o Amuletobet Casino se sai:

Licença

A licença é um documento que todos os cassinos online precisam ter, o documento atesta a confiabilidade e qualidade dos serviços prestados pelo cassino online que são averiguadas periodicamente por uma instituição reguladora que deve ser oficial e reconhecida.

O Amuletobet Casino possui uma licença emitida pela seguinte instituição reguladora:

CGA – Curação Gaming Authority N° da Licença – 134318(0) – 8048/JAZ

A CGA é uma instituição reconhecida e respeitada no mercado internacional, vários dos principais cassinos online possuem uma licença desta instituição, por isso é totalmente confiável.

Segurança de dados

Para evitar roubo de dados, a plataforma de cassino online deve ter, ao menos, as duas ferramentas básicas de segurança dos dados armazenados ou movimentados por ela. Estas ferramentas são:

Certificado SSL

Protocolo HTTPS

O Amuletobet Casino possui ambas, o que significa que as chances de um roubo de dados são minimizadas pela utilização destas duas ferramentas de criptografia.

Reputação

A reputação de um cassino online pode dizer muito sobre como a plataforma trata os usuários que se cadastram em seu cassino. No caso do Amuletobet Casino pesquisamos em diversas fontes como blogs, redes sociais e fóruns, não pudemos encontrar informações o suficiente por se tratar de uma plataforma muito nova no mercado brasileiro.

No geral, o Amuletobet Casino é um cassino online confiável e seguro, teremos de esperar mais alguns meses para medir a sua reputação apropriadamente.

Vantagens do Amuletobet Casino

O Amuletobet Casino chegou ao mercado brasileiro com tudo, oferecendo as seguintes vantagens:

Bônus de boas-vindas atrativo

Como toda plataforma de cassino online que quer se destacar entre os seus concorrentes, o Amuletobet Casino oferece um bônus de boas-vindas bem interessante para aqueles que escolherem a sua marca. O bônus entrega 100% do valor do primeiro depósito com um limite total de R$8000, um valor impressionante que está acima da média oferecida pela maioria dos cassinos online.

Variedade em jogos de cassino

Para ser uma plataforma bem completa de cassino, o Amuletobet Casino investiu em um catálogo bem variado de jogos de todos os tipos, dos clássicos de cassino, até os mais inovadores como os crash games. O destaque vai justamente para os crash games, uma novidade que promete margens altas de ganho aos jogadores e é oferecido em diversos tipos no Amuletobet Casino.

Variedade em métodos de pagamento acessíveis

Outro problema comum entre os jogadores brasileiros, é a disponibilidade de métodos de pagamento acessíveis. Felizmente este não é um problema no Amuletobet Casino que oferece vários métodos, incluindo o mais utilizado no Brasil, o PIX e até criptomoedas.

Plataforma segura e confiável

Como vimos anteriormente, o Amuletobet Casino possui todos os requisitos para se considerado confiável e seguro.

Desvantagens do Amuletobet Casino

Como nem tudo são flores, as principais desvantagens deste cassino online são:

Muito novo no mercado

Esta é uma plataforma que acabou de chegar ao mercado brasileiro, por isso é muito cedo para tirar conclusões reais.

Não possui app

Infelizmente, o cassino online não oferece um aplicativo para smartphones e tablets.

Suporte apenas em horário comercial

O atendimento conta apenas com um canal que funciona em inglês apenas no horário comercial.

Concluindo

O Amuletobet Casino é mais uma das plataformas novatas no mercado brasileiro que foram atraídas pelos números gigantescos que este mercado produz. A plataforma apresentou uma boa primeira impressão, mas ainda é necessário esperar para entender melhor qual será o seu posicionamento.