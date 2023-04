Onodera Planalto Paulista celebra 42 anos da rede

Elegância e sofisticação, além de muita badalação, marcaram a festa de 42 anos da Onodera, na unidade Planalto Paulista.

Regada a espumantes, drinks, a festa foi marcada pela beleza na decoração – que se estendia até a delicadeza dos docinhos em formato de flor e balões coloridos – e também pela presença marcante das clientes e celebridades.

“Para nós, a presença de nossas clientes é apenas mais uma comprovação dos resultados positivos do trabalho. Amor próprio se conquista”, avalia Jenifer Killinger Pizarro.

Na lista de presenças, destaque para Kitto Vieira e Aritana Maroni, Thiago Rocha, e a miss e influencer Gabriela Bueno. Chamavam a atenção também “As Branquelas Brasileiras”, grupo cover inspirado no filme norte-americano homônimo. A festa ainda foi registrada pelo programa Fala Eu, Fala Você, de Márcia Cardoso.

Autoestima

Qual é a pessoa mais importante de sua vida? Se não respondeu que é você mesma, repense. Para estar presente, contribuir e fazer diferença na vida de todos aqueles que ama, é preciso, antes de tudo, amar a si mesmo. E pode acreditar: a autoestima em alta é capaz de transformações incríveis, uma dose extra de energia essencial para provocar mudanças significativas.

É a partir dessas premissas que a Onodera Estética, rede de clínicas de alta tecnologia presente no Brasil e em Portugal, acaba de completar 42 anos! “Somos a escolha de milhares de clientes, graças ao nosso comprometimento com o cuidada e a qualidade dos tratamentos oferecidos”, acredita Jenifer Killinger Pizarro, diretora da unidade Planalto Paulista da Onodera.

Ela explica que são oferecidos mais de 100 tipos de tratamento por uma equipe multidisciplinar completa. “São médicos dermatologistas, nutricionistas e esteticistas que garantem um atendimento ao mesmo tempo completo e personalizado, que observa as necessidades e expectativas de cada paciente”, resume.

Agora, a Onodera está com uma promoção e um tratamento inovador. “Em abril, a aplicação de toxina botulínica está saindo por apenas R$ 999,00”, convida Jenifer. Ela ainda destaca os resultados da novidade Enzima Intramuscular. “Os resultados são incríveis, eficazes e rápidos. As injeções de enzima intramuscular são capazes de quebrar as células de gordura, modelando o corpo e reduzindo medidas”, explica. “Nosso maior orgulho é valorizar a individualidade e o brilho de cada mulher. Venha nos fazer uma visita e não deixe de cuidar todos os dias da pessoa mais importante da sua vida: você mesma!”, conclui

A Onodera Planalto Paulista é considerada pelas clientes um refúgio, um verdadeiro oásis em meio ao ambiente estressante da cidade. Agende avaliação gratuita pelo WhatsApp (11) 94200-5594. A Onodera Planalto Paulista fica na Avenida Indianópolis, 2292. Confira no site todas as possibilidades de tratamento: onoderaplanalto

paulista.com.br