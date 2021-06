Ongs vendem kits de delícias juninas

Os eventos ainda estão proibidos, por conta da pandemia de Covid 19 e consequente necessidade de evitar aglomerações. E muita gente sente falta das quermesses, suas brincadeiras e comidas típicas. Escolas e igrejas estão programando brincadeiras online e entrega de comidinhas especiais para curtir as noites frias dessa época do ano.

Uma das festas juninas mais famosas da região é a do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. A instituição está vendendo quitutes típicos – a cada fim de semana, um sabor diferente. Já teve doce de abóbora e doce de leite. Nesse próximo fim de semana, dias 12 e 13, vai ter o famoso bolo de milho tradicional da instituição. Dias 19 e 20, a delícia será o pudim de leite e, no último fim de semana do mês, dias 26, 27 e 28, vai funcionar a Barraca do Pernil.

Para mais informações sobre valores: (11) 5586-8666.

O Instituto fica na Av. Itacira, 2801 – Planalto Paulista.

Outra opção é contribuir com a Safrater – Sociedade Amparo Fraterno Casa do Caminho, que tem sede na Vila Mariana e atua junto a comunidade carente da região de Americanópolis.

Eles estão produzindo kits de delícias juninas que servem duas pessoas, em opções de R$ 75 e R$ 85.

O de menor valor não inclui bebida e inclui 2 Canjicas (150g cada); 2 Arroz Doce (150g cada); 2 Curau (150g cada); 2 Pamonhas; 1 Mini Bolo de Milho; 1 Cuscuz Paulista (200g); 1 Torta de Legumes (200g); 2 Paçocas; 2 Pés de moleque; 2 Doces de abóbora

Já o TREM BÃO (com bebida) inclui: 2 Canjicas (150g cada); 2 Arroz Doce (150g cada); 2 Curau (150g cada); 2 Pamonhas; 1 Mini Bolo de Milho; 1 Cuscuz Paulista (200g); 1 Torta de Legumes (200g); 2 Paçocas; 2 Pés de moleque; 2 Doces de abóbora; 300 ml de quentão; 300 ml de vinho quente

Basta escolher a opção e preencher formulário disponível no link Escolha seu box , preencha o formulário no link bit.ly/3wU05Ju

Qualquer dúvida, entre em contato pelo número WhatsApp (11) 99971-7334.

Outra que costuma fazer entregas de quitutes é a paróquia Nossa Senhora de Lourdes mas, em princípio, as encomendas terminavam dia 10, quinta. Não há confirmação se haverá novas edições – informe-se no site nslourdes.org.br ou telefone 2275-0360.