Onde praticar skate e BMX?

Pump Trac, Skate, patins… Além de muito atraentes, essas práticas esportivas ganharam status com destaque em Jogos Olímpicos, maior visbilidade em exibições online ou pela tv e competições. E vale destacar que depois de quase dois anos de pandemia e isolamento, a prática de esportes e .

Há diversos equipamentos públicos para curtir essas atividades. Um dos mais frequentados, na atualidade, é o Parque das Bicicletas, na divisa entre a Vila Clementino e Moema, pertinho da estação AACD do metrô.

Administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME),o parque está atraindo cada vez mais praticantes de BMX na recém-reformada Pista de Pump Track, inaugurada há menos de um ano.

Pump Track é um tipo de pista que consiste em percurso com “lombadas” que possibilitam a aceleração da bicicleta sem o uso dos pedais, começa a ganhar evidência no Brasil e tem origem no BMX. É uma modalidade de pista que faz muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa.

O esporte teve seu inicio décadas de 1960 e 1970. O BMX surgiu por conta da admiração de jovens norte-americanos pelo MotoCross. Com intenção de imitar as manobras do MotoCross aliada e a falta de equipamento fez com que bicicletas fossem utilizadas em pistas de terra. Assim, deu origem ao Bicycle Moto Cross, ou simplesmente BMX.

A modalidade fez sua primeira aparição olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, com disputas tanto no masculino quanto no feminino. Além disso, também esteve no Rio de janeiro em 2016 e Tokyo 2020.

Paulo Ricardo, de 45 anos, é praticante de BMX desde 1988 e já conquistou títulos estaduais e nacionais na modalidade. Ele comenta que iniciou no esporte radical quando frequentava ainda jovem o Parque das Bicicletas.

“Eu comecei a praticar o BMX em 1988, onde está a atual pista de Pump Track de Moema hoje. A maior influencia que eu tive foi às competições que eram transmitidas na TV Cultura todo domingo de manhã. Em determinado momento descobri o endereço da pista e vi que era perto da minha casa e acabei indo conhecer. Eu Já participei de muitos campeonatos e gosto desse esporte”, disse Paulo.

Por fim, ele ainda comenta sobre a importância das pistas de Pump Track da cidade de São Paulo. “É fundamental ter esse tipo de pista na cidade, porque ela é uma boa introdução do esporte radical, seja de bicicleta, patins ou Skate”, comentou Paulo.

Além da pista de Pump Track localizada em Moema, existem outros parques e centros de esportes radicais espalhados pela cidade totalmente abertos para a população.

Confira os endereços na zona sul paulistana:

BALNEÁRIO PRINCESA ISABEL (VILA CARIOCA) – Pista de Skate: Rua Campante, 100 – Vila Carioca Fone: 2215-5299

C.E. RYUSO OGAWA (VILA GUARANI) – Pista de Skate: Rua Lussanvira, 178 – Vila Guarani. Fone: 5012-0150

PARQUE DAS BICICLETAS – Pump Track: Alameda Iraé, 35

Pista do Chuvisco

Outro espaço público gratuito ideal para quem curte praticar skate, na zona sul paulistana, é a Pista do Chuvisco, localizada ao lado do Parque do Chuvisco, ligado à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

Inaugurada há quase 3 anos, a pista conta com 29 obstáculos e ocupa uma área de 1.420m² de pista plana e 750m² de pista inclinada, totalizando 2.170m². É um dos maiores espaços destinados à prática em São Paulo.

O espaço foi montado em concreto armado polido, com juntas serradas preenchidas com mastique de poliuretano, bordas com coping de aço galvanizado e coping block pré-moldado. O projeto arquitetônico foi assinado pela Pug Skateparks, empresa do campeão mundial de skate Murilo Peres, e contemplou o aspecto de Flow Park, integrando uma grande área de Plaza (circuito horizontal com obstáculos) com um local para Skate Park (circuito de transições).

O Parque fica na Rua Ipiranga, 792, Jardim Aeroporto. Funcionamento: das 7h às 18h

(Com informações dLeonardo Lopes/SEME e SVMA)