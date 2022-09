Onde instalar wi fi gratuito no seu bairro?

Várias praças e parques da região já contam com wi-fi gratuita e livre para uso de todos. Entre eles, a Praça Santa Rita, em Mirandópolis, ou o Parque Lina e Paulo Raia, no Jabaquara. Agora, a Prefeitura vai ampliar a cobertura do Wi Fi Livre SP e quer que o próprio cidadão indique novos pontos. A preferência será para endereços em bairros da periferia.

Praças, feiras livres, parques ou outras áreas públicas de grande circulação são ideais para o projeto.

Segundo a própria Prefeitura, a Consulta Pública é um grande marco para a instalação de mais 12 mil novos pontos de WiFi Livre SP na cidade de São Paulo, e todos são convidados a participar e contribuir com esse grande projeto de inclusão digital para nossa Cidade. A consulta está disponível desde 19/08/2022 e permanece no ar até dia 19 de setembro, por meio da plataforma Participe+: participemais.prefeitura.sp.gov.br/.

O projeto

A internet revolucionou nossa forma de comunicação e relacionamento social. Transformou profundamente o modo como interagimos, seja em nossas famílias ou nos outros grupos sociais que pertencemos. Alterou como vivemos, aprendemos, trabalhamos, consumimos e nos divertimos. A internet trouxe benefícios na utilização das tecnologias com fácil acesso ao conhecimento, na colaboração entre as pessoas e organizações, na inclusão social, e na criação de valores.

Pensando nisso, foi criado o programa Wifi-Livre SP que hoje conta com 1.088 pontos de wifi livre em locais como praças, parques e também em escolas e unidades de saúde. Com essa nova licitação a Prefeitura irá – em até um ano, que é o prazo para instalação, após o término da licitação e assinatura do contrato -, concretizar uma iniciativa essencial para expandir essas localidades e cada vez mais atender a população mais vulnerável da cidade, gerando inclusão digital para as populações periféricas e centrais.

“A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (SMIT) irá priorizar a periferia na instalação desses novos pontos do WiFi Livre SP. Acreditamos, cada vez mais, que a tecnologia vem sendo a ponte para a inclusão social, por meio da educação, capacitação e acesso a todos os serviços disponibilizados via internet”. Destacou o secretário municipal de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

São 30 dias de consulta pública, após esse período ocorrerá o pregão e a expectativa é que em outubro, ocorra a assinatura de contrato. É essencial a participação e colaboração de todos os cidadãos para a otimização do projeto, afinal, serão eles os maiores beneficiados pelo programa. A partir disso, são 12 meses para a instalação dos 12 mil novos pontos de WiFi. O valor estimado do contrato é de 130 milhões para 4 anos de vigência. Para participar, fique atento! Pois o prazo para contribuir se encerra no 19/09/2022.

É um passo extremamente relevante para que em 2024 a Prefeitura atinja a meta de 20 mil pontos de WiFi na cidade e crie uma gestão mais colaborativa, com a participação direta da população.

O secretário ressaltou ainda: “O maior desafio desse projeto é a disponibilização de Infraestrutura de telecomunicações, o 5G tem o potencial de acelerar a disponibilização de Infraestrutura de telecom na Cidade, o que impactaria direta e positivamente na entrega do projeto”.

Histórico

O primeiro ponto da cidade foi instalado no Pátio do Colégio, em 2014, e, atualmente, São Paulo conta com 1.088 locais de acesso à internet de qualidade, livres e seguros.

O programa está em expansão e está incluído nas determinações do Programa de Metas 2020-2023, tendo como meta, até 2024, a disponibilização de 20 mil pontos de Wi-Fi.

Ancorado em um modelo que não onera financeiramente a Prefeitura de São Paulo, o modelo de expansão adotado pelo programa vai, ao mesmo tempo, quintuplicar a distribuição de internet gratuita na cidade e gerar uma economia de mais de 80%, com investimento de R$ 2 milhões ao ano.

O serviço já conta com mais de 400 milhões de acessos, é gratuito e pode ser acessado em praças, CEUs, bibliotecas públicas, pontos de ônibus, postos de saúde, Telecentros, clubes desportivos, teatros e pontos turísticos da cidade, sempre priorizando regiões fora do centro e de vulnerabilidade social.

Com foco na segurança do sinal, a Prefeitura, assim como as empresas credenciadas que oferecem o serviço, não coletam ou fazem tratamento de nenhum tipo de dado pessoal durante a navegação.

Os dados pessoais dos usuários são invioláveis e as regras do projeto reafirmam essa garantia.