Oktoberfest no Ginásio Ibirapuera: até dia 23

A Oktoberfest é uma festa que nasceu na Bavária, região da Alemanha, para celebrar o casamento do rei bávaro Luís I e que se tornou tradição, extrapolando a cultura alemã e se espalhando pelo mundo. Em São Paulo, a edição 2022 acontece em novo endereço, no Ginásio do Ibirapuera, com estrutura ainda maior do que nos anos anteriores. Serão nove dias de festa, começando nessa sexta (7).

Em sua 5ª edição, o festival tem apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, e apresenta uma série de atrações nacionais e internacionais, totalizando mais de 30 shows, 80 opções gastronômicas, variedade em estilos de chopes, além de ações sustentáveis e sociais durante todo evento.

“A São Paulo Oktoberfest é um evento muito significativo do calendário estratégico da cidade de São Paulo, porque se conecta com outra cultura por meio de manifestações artísticas e gastronômicas, permitindo que os paulistanos e turistas experimentem uma festa internacional, celebrada quase simultaneamente em vários lugares do mundo, também aqui em São Paulo, movimentando a economia local e o trade turístico”, afirma o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.

Gastronomia

Além da decoração e músicas típicas, o público que for ao evento provará as opções gastronômicas. No evento deste ano a curadoria dos pratos ficou a cargo de Marcos Baldassari, que participou do programa Masterchef. No total, serão mais de 80 opções diferentes.

Entre as alternativas de entradas (petiscos), refeições e sobremesas da cozinha clássica alemã há vários tipos de salsichões e joelho de porco. Os preços dos pratos, porções e lanches variam de R$ 16 a R$ 120. Haverá também pratos de inspiração brasileira no evento.

Também serão mais de 10 diferentes estilos de chope.

As atrações culturais e gastronômicas se espalharão pelo espaço do Ginásio do Ibirapuera e nos 12 mil metros quadrados de ar livre ao redor do ginásio em três áreas:

A Biertent, que abriga o palco principal, restaurantes, bares, pista e camarotes;

A Biegarten, a área aberta onde haverá food trucks, palco rock e outras atrações culturais;

E o Drinkgarten, uma espécie de jardim com mesas, bancos e áreas instagramáveis, um verdadeiro ponto de encontro entre os amigos.

O evento acontecerá em São Paulo, nos dias 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22 e 23 de outubro de 2022, no Ginásio do Ibirapuera – Ibirapuera, São Paulo.

Com ingressos a partir de R$ 40, o evento acontece durante três finais de semana; às sextas-feiras, começando às 17h; aos sábados e domingos, a partir das 16h. Para ter acesso às Informações e ingressos, acesse saopaulooktoberfest.com.br.

O ginásio fica na Rua Manoel da Nóbrega, Nº 1361 – Paraíso.

A classificação etária é 16 anos. A entrada de menores de 16 anos será permitida desde que estejam acompanhados dos pais ou responsáveis legais, que deverão permanecer no local do Evento enquanto o menor estiver presente. Por orientação do Ministério Público, não é recomendável a permanência no evento após às 22h de crianças menores de 05 anos, mesmo acompanhadas, ficando o descumprimento sujeito à fiscalização pelas autoridades competentes.