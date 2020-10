Oficinas Culturais em São Paulo apresentam três exposições virtuais

O aspecto passageiro do cotidiano, as questões envolvendo a diversidade e a acessibilidade e as relações pessoais, tanto individuais quanto coletivas, são os temas que permeiam as três exposições virtuais preparadas pela Oficina Cultural Oswald de Andrade e pela Oficina Cultural Alfredo Volpi, programas da Secretaria da Cultura e Economia Criativa de São Paulo. A programação é toda gratuita.

Na Oficina Cultural Oswald de Andrade serão apresentadas duas exposições: Ecos do Efêmero, com curadoria de Loly Demercian, e Toque – Instalação em Processo/ Autoria compartilhada, com Lilian Amaral na curadoria e idealização e produção de Hélio Schonmann.

Ecos do Efêmero fala sobre as experiências efêmeras do dia a dia e foi desenvolvida por artistas do Grupo 7+. A exposição mistura diversas linguagens e é composta por 11 obras, entre instalações, vídeos e pinturas. Entre elas há a obra SOScidade, de Mariane Cavalheiro, na qual o visitante poderá dar toques na tela para ouvir os sons. A exposição já está aberta e pode ser visitada virtualmente até o dia 19 de dezembro.

A exposição Toque – Instalação em Processo, tem início no dia 10 de outubro, às 11h, com uma live de abertura no YouTube do Oficinas Culturais e segue aberta até o dia 25 de janeiro de 2021. Ela consiste em uma instalação colaborativa modular, composta por 277 autorretratos em relevo, criados por diferentes pessoas, com ou sem formação artística.

Já pela Oficina Cultural Alfredo Volpi, Yago Goya, multiartista da periferia da zona leste de São Paulo, apresenta seus trabalhos na exposição virtual Híbrida, composta por 30 obras, muitas delas elaboradas com materiais reutilizáveis. A abertura está marcada para o dia 1º de outubro, às 20h, no Instagram, e a exposição ficará disponível até o dia 31 de outubro.

Além das exposições, serão promovidas atividades paralelas como oficinas artísticas, visitas guiadas e bate-papo online. Também estão programados workshops gratuitos, como os de pintura encáustica, fotogravura e de desenho e pintura, com certificado ao final do curso.

As exposições podem ser visitadas por meio do site das Oficinas Culturais. A programação completa, com as atividades extras, também está disponível na internet.